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Клубный чемпионат мира
01 июля 2025, 22:06 |
688
0

Реал Мадрид – Ювентус. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча КЧМ-2025

01 июля 2025, 22:06 |
688
0
Реал Мадрид – Ювентус. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид – Ювентус

1 июля проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Ювентус (Италия).

Поединок проходит на стадионе Хард Рок Стедиум в Майами. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния стал Шимон Марциняк из Польши.

В четвертьфинальном турнире победитель этой пары сыграет с «Боруссией» Дортмунд или «Монтереем».

КЧМ-2025. 1/8 финала, 1 июля.

Реал Мадрид – Ювентус – 0:0

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Ювентус Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Андрей Лунин Реал - Ювентус видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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