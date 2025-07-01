Клубный чемпионат мира01 июля 2025, 22:06 |
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Реал Мадрид – Ювентус. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча КЧМ-2025
01 июля 2025, 22:06 |
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1 июля проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Ювентус (Италия).
Поединок проходит на стадионе Хард Рок Стедиум в Майами. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром предстоящего противостояния стал Шимон Марциняк из Польши.
В четвертьфинальном турнире победитель этой пары сыграет с «Боруссией» Дортмунд или «Монтереем».
КЧМ-2025. 1/8 финала, 1 июля.
Реал Мадрид – Ювентус – 0:0
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