Авдыш отреагировал на резонансное решение Буткевича по Гуцуляку

Футбольный агент Олег Авдыш, занимающийся делами Алексея Гуцуляка, отреагировал на решение президента «Полесья» Геннадия Буткевича, решившего вернуть полузащитника в расположение первой команды «волков».

- Как вы отреагировали на заявление президента Полесья Геннадия Буткевича о роли агента в формировании позиции Алексея Гуцуляка и на принятое решение позволить игроку вернуться к работе с основной командой в интересах клуба и сборной Украины?

– Я искренне рад, что принято решение, благодаря которому Алексей Гуцуляк приступит к тренировкам с основной командой. Считаю это взвешенным шагом в интересах клуба, игрока и сборной Украины.

Алексей для меня не клиент, а близкий друг. Формат нашего взаимодействия с Гуцуляком не предполагает получения мной финансовых дивидендов от клубов за его трансферы – так было и в случае с Полесьем. Клуб уплатил компенсацию СК Днепр-1 и предложил Алексею достойный контракт, который он добросовестно отрабатывает.

Алексей приходил в Полесье как один из самых ярких вингеров УПЛ, а сегодня лучший бомбардир национальной сборной. Да, есть определенные разногласия по поводу будущего, но мы убеждены, что их можно решить диалогом, как это всегда происходило раньше, – сказал Авдыш.