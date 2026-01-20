ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ отпустил легионера в Бразилию

ФК Эпицентр, проводящий дебютный сезон в Украинской Премьер-лиге, официально объявил об уходе полузащитника Джеоване да Силва де Соуза Монтанари.

По официальной информации, легионер до конца года будет выступать в чемпионате Бразилии за клуб «Серии Б» «КРБ» на условиях аренды. О финансовых аспектах соглашения не сообщается.

«Футбольный клуб «Эпицентр» желает Джеване успехов на футбольных полях родной для него Бразилии», – лаконично говорится в сообщении.

26-летний центральный полузащитник Джеоване в чемпионате Украинской Премьер-Лиги за ФК «Эпицентр» провел 9 матчей, в которых отличился одним забитым голом.