Игорю Суркису посочувствовали из-за наличия в Динамо одного игрока

Известный футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло высказался о ситуации вокруг Владислава Бленуце.

«Вопрос очень сложный. Даже болельщики не могут себе представить, насколько он болезненный. Сложилась такая ситуация, при которой непонятно, что и как с возможным переходом Бленуце обратно в румынский чемпионат. То, что игрок пока не показал свою состоятельность, видит каждый болельщик и футбольный специалист. Поэтому для киевского клуба вопрос сверхсложный.

Руководство «Динамо» за этого футболиста заплатило деньги – и теперь задача эти деньги не потерять. И поэтому сейчас будет делаться все для того, чтобы этот кейс как-то решить. То, что Бленуце заиграет в основном составе. Такие варианты есть, однако сейчас об этом рано говорить. Посмотрим, как оно будет. Жизнь покажет. Но на данный момент президенту ФК «Динамо» не позавидуешь. Ему приходится делать маневры и тому подобное. Но как бы там ни было, а Бленуце должен был бы показать свою состоятельность на футбольном поле. И те люди, которые его посоветовали киевскому клубу, тоже в определенной степени должны нести какую-то ответственность.

На данный момент вся эта ситуация выглядит не очень хорошо. Поэтому повторюсь еще раз: президенту «Динамо» не позавидуешь», – сказал Вячеслав Заховайло.