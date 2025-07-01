Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Мадрид – Ювентус. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Клубный чемпионат мира
Реал Мадрид
01.07.2025 22:00 - : -
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
01 июля 2025, 05:25 | Обновлено 01 июля 2025, 05:31
31
0

Реал Мадрид – Ювентус. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Поединок состоится 1 июля и начнется в 22:00 по Киеву

01 июля 2025, 05:25 | Обновлено 01 июля 2025, 05:31
31
0
Реал Мадрид – Ювентус. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Коллаж Sport.ua

1 июля, на клубном чемпионате мира свою встречу проведут Реал Мадрид и Ювентус.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Реал Мадрид

У «сливочных» не было трофеев в прошедшем сезоне, на внутренней арене все проиграли Барселоне. В Лиге чемпионов команде тоже не удалось добиться желаемого. На этом чемпионате мира у Реала не все идеально, в первом туре сыграли 1:1 против Аль-Хиляля, тогда Вальверде в компенсированное время не реализовал пенальти.

Во втором матче мадридцы играли против Пачуки, соперник был ниже классом, однако, задача усложнилась, когда команда осталась в меньшинстве в дебюте встречи, даже при таких раскладах удалось выиграть 3:1. Свой последний матч «сливочные» выиграли у Зальцбурга со счетом 3:0. Такие результаты позволили финишировать на первом месте в группе, хотя к игре остались вопросы.

Ювентус

Туринцы тоже не выигрывали трофеев в прошедшем сезоне, поэтому этот турнир имеет значение. В первом туре Ювентус сумел обыграть Аль-Айн со счетом 5:0, четыре мяча было забито еще в первом тайме. Не было проблем и во втором матче, когда удалось обыграть Видад со счетом 4:1.

Главной проверкой стала битва третьего тура против Манчестер Сити, чтоб удержаться на первом месте в группе, было достаточно не проиграть, но подопечные Игора Тудора без шансов уступили 2:5. В итоге, второе место в квартете, теперь права на ошибку нет, а придется сыграть против соперника, который тоже постарается реабилитироваться за не лучший сезон.

Личные встречи

У клубов богатая история очных противостояний, самыми яркими были два матча в финалах Лиги чемпионов, обе встречи выиграл Реал. Последняя встреча состоялась два года назад, когда в товарищеском матче Ювентус выиграл 3:1.

Прогноз

Реал в этой паре котируется фаворитом, хотя Ювентус имеет хорошие шансы на проход. Обе команды не идеальны, но многое будет зависеть от плана на игру и реализации моментов.

Я думаю, команды покажут результативный футбол, считаю перспективной ставку на обмен забитыми мячами. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,75.

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
1 июля 2025 -
22:00
Ювентус
Обе забьют 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Реал – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира
ВИДЕО. Аль-Хиляль и Манчестер Сити обменялись голами за четыре минуты
ВИДЕО. Шокировали Манчестер Сити. Аль-Хиляль сравнял счет
Реал Мадрид Ювентус Реал - Ювентус клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: «Все тренеры обвиняли меня в этом. Я им, глупым, объяснял...»
Футбол | 30 июня 2025, 22:13 4
ЛЕОНЕНКО: «Все тренеры обвиняли меня в этом. Я им, глупым, объяснял...»
ЛЕОНЕНКО: «Все тренеры обвиняли меня в этом. Я им, глупым, объяснял...»

Бывший нападающий киевского «Динамо» имел проблемы из-за своей фигуры

Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
Футбол | 30 июня 2025, 06:23 1
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара

В четвертьфинале сыграют французский ПСЖ и немецкая Бавария

Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Футбол | 30.06.2025, 08:19
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Из-за этого я перестал играть за первую команду Динамо»
Футбол | 01.07.2025, 04:42
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Из-за этого я перестал играть за первую команду Динамо»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Из-за этого я перестал играть за первую команду Динамо»
Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги
Футбол | 30.06.2025, 07:44
Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги
Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Драма и триллер. Англия U-21 и Германия U-21 устроили зарубу в финале Евро
Драма и триллер. Англия U-21 и Германия U-21 устроили зарубу в финале Евро
29.06.2025, 00:38 3
Футбол
Ужасно: стала известна оценка Трубина за матч 1/8 финала КЧМ против Челси
Ужасно: стала известна оценка Трубина за матч 1/8 финала КЧМ против Челси
29.06.2025, 05:12 13
Футбол
ЧИСОРА: «Буду рад, если с Усиком это произойдет. Будет мясорубка»
ЧИСОРА: «Буду рад, если с Усиком это произойдет. Будет мясорубка»
29.06.2025, 00:34 2
Бокс
«Усик растерялся, ему не нравится». Известный тренер – об реванше с Дюбуа
«Усик растерялся, ему не нравится». Известный тренер – об реванше с Дюбуа
30.06.2025, 04:42 2
Бокс
Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?
Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?
29.06.2025, 00:55 2
Футбол
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
30.06.2025, 08:34 1
Футбол
Болгария – Украина. Прогноз и анонс матча Лиги наций по волейболу
Болгария – Украина. Прогноз и анонс матча Лиги наций по волейболу
29.06.2025, 10:00 17
Волейбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я больше не буду с ним общаться»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я больше не буду с ним общаться»
29.06.2025, 08:20 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем