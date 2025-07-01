Реал Мадрид – Ювентус. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Поединок состоится 1 июля и начнется в 22:00 по Киеву
1 июля, на клубном чемпионате мира свою встречу проведут Реал Мадрид и Ювентус.
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.
Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!
Реал Мадрид
У «сливочных» не было трофеев в прошедшем сезоне, на внутренней арене все проиграли Барселоне. В Лиге чемпионов команде тоже не удалось добиться желаемого. На этом чемпионате мира у Реала не все идеально, в первом туре сыграли 1:1 против Аль-Хиляля, тогда Вальверде в компенсированное время не реализовал пенальти.
Во втором матче мадридцы играли против Пачуки, соперник был ниже классом, однако, задача усложнилась, когда команда осталась в меньшинстве в дебюте встречи, даже при таких раскладах удалось выиграть 3:1. Свой последний матч «сливочные» выиграли у Зальцбурга со счетом 3:0. Такие результаты позволили финишировать на первом месте в группе, хотя к игре остались вопросы.
Ювентус
Туринцы тоже не выигрывали трофеев в прошедшем сезоне, поэтому этот турнир имеет значение. В первом туре Ювентус сумел обыграть Аль-Айн со счетом 5:0, четыре мяча было забито еще в первом тайме. Не было проблем и во втором матче, когда удалось обыграть Видад со счетом 4:1.
Главной проверкой стала битва третьего тура против Манчестер Сити, чтоб удержаться на первом месте в группе, было достаточно не проиграть, но подопечные Игора Тудора без шансов уступили 2:5. В итоге, второе место в квартете, теперь права на ошибку нет, а придется сыграть против соперника, который тоже постарается реабилитироваться за не лучший сезон.
Личные встречи
У клубов богатая история очных противостояний, самыми яркими были два матча в финалах Лиги чемпионов, обе встречи выиграл Реал. Последняя встреча состоялась два года назад, когда в товарищеском матче Ювентус выиграл 3:1.
Прогноз
Реал в этой паре котируется фаворитом, хотя Ювентус имеет хорошие шансы на проход. Обе команды не идеальны, но многое будет зависеть от плана на игру и реализации моментов.
Я думаю, команды покажут результативный футбол, считаю перспективной ставку на обмен забитыми мячами. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,75.
22:00
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