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Клубный чемпионат мира
Реал Мадрид
01.07.2025 22:00 – FT 1 : 0
Ювентус
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Клубный чемпионат мира
02 июля 2025, 04:09 | Обновлено 02 июля 2025, 04:13
44
0

Хаби АЛОНСО: «В конце матча против Ювентуса нам пришлось стиснуть зубы»

Главный тренер Реала прокомментировал выход команды в 1/4 финала КЧМ

02 июля 2025, 04:09 | Обновлено 02 июля 2025, 04:13
44
0
Хаби АЛОНСО: «В конце матча против Ювентуса нам пришлось стиснуть зубы»
ФК Реал Мадрид. Хаби Алонсо

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал клубного чемпионата мира после победы над «Ювентусом» (1:0):

«Нам приходится многое делать. Мы вместе совсем недолго, но боремся за большие цели. Пришлось кое-что подкорректировать, и ребята хорошо это восприняли. Мы все больше продвигались на половину поля соперника, но нужно было запастись терпением. К сожалению, не удалось забить второй гол, который дал бы нам преимущество, но это же «Ювентус», с ним нужно бороться. В конце пришлось стиснуть зубы.

Надежность в обороне и дисциплина – это основа. Это фундамент, который мы стараемся привить с первого дня. Ребята мотивированы, хотят работать, и это очень важно. Они стремятся впитывать все, что им предлагают те, кто приехал из Германии.

MVP матча Вальверде? Он облегчает мне жизнь, потому что он игрок топ-класса, универсальный футболист. Делает почти все хорошо, ведет игру, один из лучших и с мячом, и без мяча. Я рад быть с ними всеми и, конечно же, с Феде тоже.

Позиция Винисиуса Жуниора? Это зависит от матча. Он может играть и внутри, и на фланге. Вторая часть первого тайма была хорошей, как и весь второй тайм. Пространство было на фланге, а когда мы настаивали на игре через центр – соперник мог выходить в контратаки. Мы дали ему ширину, и для этого разместили его ближе к флангу. Он хорошо это понял. В прошлый раз он дал нам много в центре. Но «Ювентус» играл глубоко, и пространство было в основном снаружи, а не внутри.

Гонсало Гарсия? Я не буду говорить о подготовке к следующему матчу. Рад за него и за команду. Мы прошли дальше. Для этих игроков играть в плей-офф – привычно, но в новом формате – это новый опыт. Я счастлив за всех.

Адаптация Трента? Нас немного удивила позиция Йылдыза в центре. Все требует времени, но я верю в него. Он надежный фулбек, как и Карвахаль. Мы должны совершенствоваться коллективно, а не индивидуально.

Арда Гюлер? Нам нужны все полузащитники. У него есть баланс и качество, чтобы понимать наши идеи, но один игрок не может организовать команду. Мы только в процессе укрепления этой зоны поля.

Возвращение Мбаппе? С каждым днем он чувствует себя лучше. К субботе ему станет еще лучше. Мы продолжаем следить за его состоянием. Я говорю с ним каждый день – к четвертьфиналу он будет готов. Сейчас мы в ситуации, когда любое поражение – и ты вылетаешь. Поэтому нам нужен широкий состав на длинный сезон. Не все будут играть в каждом матче.

Поддержка фанатов? Где бы мы ни были, мы чувствуем поддержку. Мы хотим, чтобы люди поддерживали нас и получали удовольствие от игры своей команды. Мы рады дарить им победы».

Соперник в 1/4 финала? Я буду следить. Нет смысла выбирать кого-то. Кто пройдет – тот пройдет. Я хорошо знаю «Боруссию», с Нико Ковачем они хорошо завершили сезон. Я видел «Монтеррей» и хорошо знаю их тренера – он был моим наставником в «Баварии». Знаю и игроков. В четвертьфинале соперник будет сильным, и мы должны быть готовы».

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Гарсия (Реал Мадрид).
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Ювентус Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Реал - Ювентус Хаби Алонсо пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Реал Мадрид
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