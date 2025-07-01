Во вторник, 1 июля, состоится поединок 1/8 Клубного чемпионата мира, в котором мадридский «Реал» встретится с «Ювентусом». Матч пройдет в Майами на стадионе «Хард Рок Стэдиум», игра начнется в 22:00.

Мадридский «Реал», несмотря на не идеальный старт турнира, все же смог нащупать свою игру, и без особого труда вышел в плей-офф с первого места. «Ювентус» же провел 2 фантастических матча (хотя соперники у них были команды из Марокко и Эмират), и в последнем туре результативно проиграл «Ман Сити» 2:5. Теперь обе команды, многократно пересекавшиеся как и на групповом этапе ЛЧ, так и в финальной стадии (в том числе в финале), будут бороться за право продолжить участие на Клубном чемпионате мира, где «сливочные» и «старая синьора» попытаются продолжить борьбу за трофей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал Мадрид» – «Ювентус»