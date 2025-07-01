Все-таки дожали. Реал минимально победил Ювентус

«Сливочные» и «старая синьора» выдали тернистый путь на групповом этапе Клубного чемпионата мира Мадридцы ни разу не проиграли, пропустив лишь 2 мяча, в то время как туринцы стали одной из самых результативных атак турнира. Так получилось, что обе команды сошлись между собой уже на ранней стадии плей-офф, где цена ошибки может быть очень высокой.

По сравнению с предыдущими матчами, Хаби Алонсо оставил стартовую одиннадцатку, которая победила «Зальцбург» без изменений, в то время как Игор Тудор сделал шесть замен: вместо Савоны, Костича, Маккенни, Копмейнерса, Гонсалеса и Влаховича с первых минут вышли Ругани, Камбьязо, Тюрам, Йылдыз, Консейсау и Коло Муани. В дебюте игры лучше выглядел «Реал», но первый опасный момент создал именно «Ювентус». Стремительная контратака привела к выходу один на один Коло Муани, однако француз пробил чуть выше ворот. Чуть позже Йылдыз должен был свой момент забивать, но и его удара не хватило нескольких сантимертов. У «сливочных» в атаке можно выделить удары Винисиуса Жуниора и Вальверде, которые вряд ли можно считать опасными.

Уже после экватора первого тайма подопечные Хаби Алонсо начали перехватывать инициативу и создавать опасность. Здесь стоит отметить чудо реакцию со стороны Ди Грегорио, который в первом тайме совершил 3 сейва, отразив непростые удары Чуамени, Беллингема и Вальверде. Поэтому именно его игроки «Ювентуса» должны благодарить за ничейный счет после первой половины игры. Что интересно, то впервые с 20 лет в очных встречах между данными коллективами первый тайм завершился без забитых голов.

Во втором тайме «сливочные» сразу взялись за дело в самом дебюте, начав наседать на ворота «Ювентуса». Сначала Вальверде и Александер-Арнольд пробили мимо ворот, а затем Ди Грегорио пришлось спасать команду после ударов Беллингема и Хейсена. Но кипер гостей оказался бессилен, когда Гонсало Гарсия ударом головой отправил мяч в ворота под перекладину. Сразу после пропущенного у «Ювентуса» был отличный шанс сравнивать счет, но Куртуа среагировал на удар Консейсау.

После того, игра полностью перешла под контроль королевского клуба, который раз за разом угрожал воротам «Ювентуса», и неизвестно, если бы не фестиваль сейвов от Ди Грегорио, то счет в этом матче мог бы быть разгромным. Свои возможности увеличивать счет упустили тот же Вальверде (в падении через себя), Гюллер (слёту), Чуамени, Беллингем, на что «Ювентусу» удалось ответить лишь ударом Гонсалеса из-за пределов штрафной, после которого мяч пролетел рядом со штангой.

В итоге «Реал» минимально одержал верх в этом поединке и стал следующим участником четвертьфинала. Игроки «Ювентуса» же в свою очередь могут уходить в отпуск и готовиться к следующему сезону.

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала

«Реал Мадрид» - «Ювентус» - 1:0

Голы: Г. Гарсия, 54

Предупреждения: Беллингем, 87

«Реал Мадрид»: Куртуа – Хейсен, Чуамени, Рюдигер – Ф. Гарсия, Гюлер (Модрич, 78), Вальверде (Себальос, 90), Беллингем, Александер-Арнольд – Винисиус Жуниор, Г. Гарсия (Мбаппе, 68)

«Ювентус»: Ди Грегорио – Келли (Гонсалес, 59), Ругани (Гатти, 86), Калюлю – Камбьязо, Тюрам, Локателли (Маккенни, 86), Кошта – Йылдыз (Копмейнерс, 71), Консейсау (Костич, 60), Коло Муани

Арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Стадион: «Хард Рок Стэдиум» (Майами, США)