Хаби Алонсо и Андрей Лунин могут снова встретиться в выдающемся клубе АПЛ

«Тоттенхэм» рассматривает возможность назначения Хаби Алонсо главным тренером после его ухода из «Реала».

Руководство клуба решает, оставлять ли Томаса Франка во главе команды до матча Лиги чемпионов против «Боруссии». Следующее заседание руководства запланировано в ближайшие часы для принятия окончательного решения.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин может сменить клуб уже во время зимнего трансферного окна. «Тоттенхэм» заинтересован в подписании вратаря сборной Украины и рассматривает его как долгосрочную замену Гульельмо Викарио.