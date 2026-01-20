Авдыш сделал заявление о будущем Чоботенко в Полесье: «Мы искренне хотим..»

Футбольный агент Олег Авдыш, занимающийся делами Сергея Чоботенко, рассказал, что его клиент сумел прийти к согласию с президентом Полесья Геннадием Буткевичем.

«Хочу также отметить, что Сергей Чоботенко, который вместе с Алексеем Гуцуляком некоторое время тоже тренировался с командой U-19, смог найти общий язык с президентом по поводу своего будущего. Именно такой конструктивный формат взаимодействия мы всегда были настроены.

Мы искренне хотим, чтобы украинский футбол не терял из-за затяжных переговоров, но при всем уважении к клубам и руководителям – интересы игроков должны быть должным образом учтены, – сказал Авдыш.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 32 зачетных пункта после 16 сыгранных матчей.