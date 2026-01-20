Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Капитан Шахтера оценил успехи ЛНЗ в УПЛ: «Мало кто ожидал. Будет интересно»

Николай Матвиенко оценил выступления черкасского ЛНЗ в нынешнем сезоне УПЛ

Капитан Шахтера оценил успехи ЛНЗ в УПЛ: «Мало кто ожидал. Будет интересно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Капитан донецкого Шахтера Николай Матвиенко оценил выступления черкасского ЛНЗ в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги.«Фиолетовые» опережают «горняков» в турнирной таблице по дополнительным показателям.

– Для тебя удивительно, что ЛНЗ сумел составить «Шахтеру» столь серьезную конкуренцию?

– Если честно, то мало кто ожидал увидеть черкасскую команду на вершине турнирной таблицы. Но ЛНП молодцы, они показали свой потенциал, хорошо подготовлены физически. Потому весной будет интересно.

– Кстати, матч против ЛНЗ, в котором «Шахтер» уступил со счетом 1:4, был самым плохим в исполнении «горняков»?

– Да. И я бы отметил еще поединок группового раунда Лиги конференций против «Легии», – сказал Матвиенко.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Шахтер находится на второй строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей. Подопечные Арды Турана уступают черкасскому ЛНЗ по дополнительным показателям.

