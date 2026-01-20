Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  МАТВИЕНКО: «Динамо – великий клуб, они будут бороться до конца»
Украина. Премьер лига
20 января 2026, 09:03
МАТВИЕНКО: «Динамо – великий клуб, они будут бороться до конца»

Капитан «Шахтера» призывает не списывать «Динамо» со счетов в нынешнем сезоне УПЛ

МАТВИЕНКО: «Динамо – великий клуб, они будут бороться до конца»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Капитан донецкого Шахтера Николай Матвиенко оценил выступления киевского Динамо в первой части нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.

– Исторически сложилось, что у «Шахтера» главный конкурент – «Динамо». Стало легче, когда киевляне стали оступаться?

– Конечно, нам будет легче, когда конкуренты будут терять очки, это факт. Однако сейчас наш чемпионат немного выровнялся, поэтому на сегодняшний день не только «Динамо» является конкурентом «Шахтера». Каждая игра по-своему сложная. Полесье, Колос, Кривбасс, Карпаты, у всех соперников свои планы. Нам точно не было просто в первой части сезона.

– Отрыв от «Динамо» в девять очков – это солидный гандикап перед киевлянами?

– Да, это неплохой отрыв, но «Динамо» есть «Динамо». Это великий клуб. Они всегда ставят такие же задачи, как и «Шахтер» – побеждать в каждом матче и в каждом турнире. Не сомневаюсь, что во второй части чемпионата динамовцы будут сражаться до конца. Мы ни в коем случае не сбрасываем со счетов этого соперника, – сказал Николай.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Шахтер находится на второй строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей. Динамо занимает 4 строчку с 26 баллами.

Николай Матвиенко Шахтер Донецк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
