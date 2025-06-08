Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Португалия – Испания. Видео голов и обзор (обновляется)
Лига наций
08 июня 2025, 22:55 | Обновлено 08 июня 2025, 23:08
5986
0

Португалия – Испания. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор финального матча Лиги наций

08 июня 2025, 22:55 | Обновлено 08 июня 2025, 23:08
5986
0
Португалия – Испания. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

8 июня в 22:00 по киевскому времени проходит финальный матч Лиги наций УЕФА 2024/25.

На «Альянц Арене» в Мюнхене встречается сборные Португалии и Испании.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Ранее в матче за 3-е место в Штутгарте сыграли Германия и Франция (0:2).

Португалия – Испания. Видео голов и обзор (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Мартин Субименди, 21 мин

ГОЛ! 1:1. Нуну Мендеш, 26 мин

ГОЛ! 1:2. Микель Оярсабаль, 45 мин

По теме:
ВИДЕО. Роналду сравнял счет в финале Лиги наций. Это его 938-й гол
«Он играл фантастически». Пресс-конференция Дешама после игры с Германией
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Ойярсабаль вывел Испанию вперед в финале
сборная Испании по футболу сборная Португалии по футболу Лига наций Португалия - Испания видео голов и обзор Мартин Субименди Микель Оярсабаль Нуну Мендеш
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Безумный камбек в финале! Алькарас шокировал Синнера и выиграл Ролан Гаррос
Теннис | 08 июня 2025, 22:01 21
Безумный камбек в финале! Алькарас шокировал Синнера и выиграл Ролан Гаррос
Безумный камбек в финале! Алькарас шокировал Синнера и выиграл Ролан Гаррос

Карлос отыграл три матчбола и одолел Янника в пяти сетах, завоевав трофей мейджора

Ребров выбрал голкипера на игру с Новой Зеландией после фиаско с Канадой
Футбол | 08 июня 2025, 09:41 12
Ребров выбрал голкипера на игру с Новой Зеландией после фиаско с Канадой
Ребров выбрал голкипера на игру с Новой Зеландией после фиаско с Канадой

Во втором матче Canadian Shield сыграет Андрей Лунин

Вернидуб дал совет Реброву после провала Украины в матче с Канадой
Футбол | 08.06.2025, 11:44
Вернидуб дал совет Реброву после провала Украины в матче с Канадой
Вернидуб дал совет Реброву после провала Украины в матче с Канадой
Боб АРУМ: «Из-за этой проблемы Ломаченко завязал с боксом»
Бокс | 08.06.2025, 08:28
Боб АРУМ: «Из-за этой проблемы Ломаченко завязал с боксом»
Боб АРУМ: «Из-за этой проблемы Ломаченко завязал с боксом»
На Зинченко есть три претендента из Серии А. Арсенал уже установил цену
Футбол | 08.06.2025, 22:59
На Зинченко есть три претендента из Серии А. Арсенал уже установил цену
На Зинченко есть три претендента из Серии А. Арсенал уже установил цену
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
08.06.2025, 02:01 10
Футбол
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
08.06.2025, 00:33 122
Футбол
Терпение лопнуло. Флик выгоняет игрока из Барсы после скандального интервью
Терпение лопнуло. Флик выгоняет игрока из Барсы после скандального интервью
07.06.2025, 14:17 1
Футбол
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
06.06.2025, 16:05 11
Теннис
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
06.06.2025, 23:25 28
Футбол
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
07.06.2025, 04:40 1
Футбол
Арина СОБОЛЕНКО: «Если бы Свентек меня победила, то она бы выиграла трофей»
Арина СОБОЛЕНКО: «Если бы Свентек меня победила, то она бы выиграла трофей»
07.06.2025, 22:44 5
Теннис
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
07.06.2025, 00:23 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем