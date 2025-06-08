Лига наций08 июня 2025, 22:55 | Обновлено 08 июня 2025, 23:08
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Португалия – Испания. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор финального матча Лиги наций
08 июня 2025, 22:55 | Обновлено 08 июня 2025, 23:08
5986
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8 июня в 22:00 по киевскому времени проходит финальный матч Лиги наций УЕФА 2024/25.
На «Альянц Арене» в Мюнхене встречается сборные Португалии и Испании.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Ранее в матче за 3-е место в Штутгарте сыграли Германия и Франция (0:2).
Португалия – Испания. Видео голов и обзор (обновляется)
ГОЛ! 0:1. Мартин Субименди, 21 мин
ГОЛ! 1:1. Нуну Мендеш, 26 мин
ГОЛ! 1:2. Микель Оярсабаль, 45 мин
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