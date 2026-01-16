Испания16 января 2026, 03:28 | Обновлено 16 января 2026, 03:33
Бургос – Валенсия – 0:2. Уверенная победа в Кубке. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Испании
16 января 2026, 03:28 | Обновлено 16 января 2026, 03:33
Валенсия вышла в четвертьфинал Кубка Испании.
Команда Ла Лиги обыграла на выезде Бургос со счетом 2:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 10-й минуте счет для Валенсии открыл Рубен Ирансо.
На 50-й минуте Умар Садик после передачи Ларжи Рамазани удвоил перевес своей команды.
Кубок Испании. 1/8 финала, 15 января 2026
Бургос – Валенсия – 0:2
Голы: Рубен Ирансо, 10, Умар Садик, 50
Видео голов и обзор
События матча
50’
ГОЛ ! Мяч забил Умар Садик (Валенсия), асcист Ларджи Рамазани.
10’
ГОЛ ! Мяч забил Ruben Iranzo (Валенсия), асcист Андре Алмейда.
