Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бургос – Валенсия – 0:2. Уверенная победа в Кубке. Видео голов и обзор
Кубок Испании
Бургос
15.01.2026 22:00 – FT 0 : 2
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
16 января 2026, 03:28 | Обновлено 16 января 2026, 03:33
6
0

Бургос – Валенсия – 0:2. Уверенная победа в Кубке. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Испании

16 января 2026, 03:28 | Обновлено 16 января 2026, 03:33
6
0
Бургос – Валенсия – 0:2. Уверенная победа в Кубке. Видео голов и обзор
ФК Валенсия

Валенсия вышла в четвертьфинал Кубка Испании.

Команда Ла Лиги обыграла на выезде Бургос со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 10-й минуте счет для Валенсии открыл Рубен Ирансо.

На 50-й минуте Умар Садик после передачи Ларжи Рамазани удвоил перевес своей команды.

Кубок Испании. 1/8 финала, 15 января 2026

Бургос – Валенсия – 0:2

Голы: Рубен Ирансо, 10, Умар Садик, 50

Видео голов и обзор

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Умар Садик (Валенсия), асcист Ларджи Рамазани.
10’
ГОЛ ! Мяч забил Ruben Iranzo (Валенсия), асcист Андре Алмейда.
По теме:
Комо – Милан – 1:3. Дубль Адриена Рабьо. Видео голов и обзор матча
Флик после матча с Расингом объяснил, как мотивирует игроков Барселоны
Верона – Болонья – 2:3. Голевой фейерверк. Видео голов и обзор матча
Валенсия Кубок Испании по футболу видео голов и обзор Умар Садик Ларжи Рамазани Бургос
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Футбол | 15 января 2026, 03:32 4
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?

Киевляне проведут сборы в Турции

Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Футбол | 15 января 2026, 08:08 0
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции

Главный тренер Игорь Костюк может отправить Андрея Маткевича на правый фланг защиты

Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Футбол | 15.01.2026, 08:42
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Футбол | 15.01.2026, 22:18
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Не повторили позор Реала. Барселона прошла дальше в Кубке Испании
Футбол | 16.01.2026, 00:10
Не повторили позор Реала. Барселона прошла дальше в Кубке Испании
Не повторили позор Реала. Барселона прошла дальше в Кубке Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
14.01.2026, 23:59 44
Футбол
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
15.01.2026, 12:11 12
Другие виды
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
14.01.2026, 07:00 10
Футбол
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
14.01.2026, 07:05 3
Футбол
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
15.01.2026, 01:32
Бокс
Артем Довбик отказался ехать играть в АПЛ к футболисту сборной Украины
Артем Довбик отказался ехать играть в АПЛ к футболисту сборной Украины
14.01.2026, 07:44 5
Футбол
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
15.01.2026, 07:10 20
Теннис
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
14.01.2026, 07:32 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем