Валенсия вышла в четвертьфинал Кубка Испании.

Команда Ла Лиги обыграла на выезде Бургос со счетом 2:0.

На 10-й минуте счет для Валенсии открыл Рубен Ирансо.

На 50-й минуте Умар Садик после передачи Ларжи Рамазани удвоил перевес своей команды.

Кубок Испании. 1/8 финала, 15 января 2026

Бургос – Валенсия – 0:2

Голы: Рубен Ирансо, 10, Умар Садик, 50

Видео голов и обзор