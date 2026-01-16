ВИДЕО. Валенсия переиграла Бургос и вышла в четвертьфинал Кубка Испании

Валенсия вышла в четвертьфинал Кубка Испании, обыграв на выезде Бургос со счетом 2:0.

Гости быстро захватили инициативу и открыли счет уже на 10-й минуте, когда забил Рубен Ирансо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После отдыха Валенсия удвоила преимущество. На 50-й минуте Умар Садик после передачи Ларжи Рамазани снял все вопросы победителя.

«Валенсия» вышла в четвертьфинал и продолжит борьбу за трофей.

Кубок Испании. 1/8 финала, 15 января 2026

Бургос – Валенсия – 0:2

Голы: Рубен Ирансо, 10, Умар Садик, 50

Видео голов и обзор