ВИДЕО. Валенсия переиграла Бургос и вышла в четвертьфинал Кубка Испании
Голы у победителей забили Рубен Ирансо и Умар Садик
Валенсия вышла в четвертьфинал Кубка Испании, обыграв на выезде Бургос со счетом 2:0.
Гости быстро захватили инициативу и открыли счет уже на 10-й минуте, когда забил Рубен Ирансо.
После отдыха Валенсия удвоила преимущество. На 50-й минуте Умар Садик после передачи Ларжи Рамазани снял все вопросы победителя.
«Валенсия» вышла в четвертьфинал и продолжит борьбу за трофей.
Кубок Испании. 1/8 финала, 15 января 2026
Бургос – Валенсия – 0:2
Голы: Рубен Ирансо, 10, Умар Садик, 50
Видео голов и обзор
События матча
