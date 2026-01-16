ВИДЕО. Валенсия переиграла Бургос и вышла в четвертьфинал Кубка Испании

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Испании
Бургос
15.01.2026 22:00 – FT 0 : 2
Валенсия
Испания
16 января 2026, 02:59 | Обновлено 16 января 2026, 03:32
Голы у победителей забили Рубен Ирансо и Умар Садик

ФК Валенсия

Валенсия вышла в четвертьфинал Кубка Испании, обыграв на выезде Бургос со счетом 2:0.

Гости быстро захватили инициативу и открыли счет уже на 10-й минуте, когда забил Рубен Ирансо.

После отдыха Валенсия удвоила преимущество. На 50-й минуте Умар Садик после передачи Ларжи Рамазани снял все вопросы победителя.

«Валенсия» вышла в четвертьфинал и продолжит борьбу за трофей.

Кубок Испании. 1/8 финала, 15 января 2026

Бургос – Валенсия – 0:2

Голы: Рубен Ирансо, 10, Умар Садик, 50

Видео голов и обзор

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Умар Садик (Валенсия), асcист Ларджи Рамазани.
10’
ГОЛ ! Мяч забил Ruben Iranzo (Валенсия), асcист Андре Алмейда.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
