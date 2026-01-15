Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бургос – Валенсия. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании
Кубок Испании
Бургос
15.01.2026 22:00 - : -
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Испании
15 января 2026, 10:32 | Обновлено 15 января 2026, 11:57
74
0

Бургос – Валенсия. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании

Поединок состоится 15 января и начнется в 22:00 по Киеву

15 января 2026, 10:32 | Обновлено 15 января 2026, 11:57
74
0
Бургос – Валенсия. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

15 января на Эль Плантио пройдет матч 1/8 финала кубка Испании, в котором Бургос встретится с Валенсией.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Бургос

Команда совсем молода, по испанским меркам - в прошлом году она отметила сорокалетний юбилей. В достижение можно записать то, что, пусть и со второй попытки, но смогли закрепиться в Сегунде. Вернувшись туда в 2021-м году, там получалось показывать неплохой и стабильный результат, держась в середине таблицы. Правда, весной было низшее место за все время этих выступлений, на двенадцатой позиции.

Сейчас получатся не просто отвоевать позиции, но и подобраться к зоне плей-офф. После 1:0 с Эйбаром в прошлом туре удается с 32 очками идти, на данный момент, на восьмой позиции, отставая всего на пару баллов от топ-6. При этом в кубке вышло пройти, среди прочих, и Сарагосу с Хетафе.

Валенсия

Клуб мучится из-за того, что принадлежит Питеру Лиму. Год назад он был, в очередной раз, в зоне вылета. Тогда потратились на то, чтобы вернуть из Англии на родину Карлоса Корберана. Но те расходы оправдались: новый наставник сумел не просто выиграть борьбу за выживание, во что уже не все верили зимой. Успели даже набрать одиннадцать побед и 46 очков, по дополнительным показателям став двенадцатыми.

Но недавно самого наставника, и футболистов, атаковали болельщики. Это произошло после очередной неудачи, причем крупной: уступили разгромно 1:4 Сельте в Виго. Но и такой жест фанатов не особенно помог, и в следующем туре ограничились ничьей с Эльче. Эти 1:1 все же оставили на восемнадцатой позиции, то есть в зоне вылета. При этом в кубке получилось пройти уже трех противников, впрочем, это были Марасена, Картахена и Спортинг Хихон.

Статистика личных встреч

Это будет только первый очный поединок между данными клубами.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом гостей, но их мотивация тратить и дальше силы на Копу сомнительная. Ставим пока что на нейтральный вариант с тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,70 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Бургос
15 января 2026 -
22:00
Валенсия
Тотал больше 2.0 1.70 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Аугсбург – Унион Берлин. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Верона – Болонья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Расинг Сантандер – Барселона. Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Испании
Бургос Валенсия Кубок Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снигур проиграла финальный матч отбора и не сумела выйти в основу Aus Open
Теннис | 15 января 2026, 07:21 8
Снигур проиграла финальный матч отбора и не сумела выйти в основу Aus Open
Снигур проиграла финальный матч отбора и не сумела выйти в основу Aus Open

Дарья в трех сетах уступила Александре Саснович в решающем поединке квалификации

Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Футбол | 14 января 2026, 23:59 37
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете

Мадридская команда потерпела поражение со счетом 2:3 в 1/8 финала турнира

Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Футбол | 15.01.2026, 07:52
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Именитый экс-игрок Шахтера стал спортивным директором европейского клуба
Футбол | 15.01.2026, 10:22
Именитый экс-игрок Шахтера стал спортивным директором европейского клуба
Именитый экс-игрок Шахтера стал спортивным директором европейского клуба
Гуцуляк впервые прокомментировал отстранение от первой команды Полесья
Футбол | 14.01.2026, 18:22
Гуцуляк впервые прокомментировал отстранение от первой команды Полесья
Гуцуляк впервые прокомментировал отстранение от первой команды Полесья
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
13.01.2026, 22:54 1
Бокс
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
14.01.2026, 07:32 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
13.01.2026, 19:27 34
Футбол
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
14.01.2026, 08:17 11
Футбол
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
14.01.2026, 14:15 6
Футбол
День приключений на Hatsu Basho: украинцы и йокодзуна впервые проиграли
День приключений на Hatsu Basho: украинцы и йокодзуна впервые проиграли
14.01.2026, 12:42 3
Другие виды
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
15.01.2026, 07:10 11
Теннис
Сергей НАГОРНЯК: «Человек приехал из Испании и навел шороху в УПЛ»
Сергей НАГОРНЯК: «Человек приехал из Испании и навел шороху в УПЛ»
13.01.2026, 18:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем