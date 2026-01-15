15 января на Эль Плантио пройдет матч 1/8 финала кубка Испании, в котором Бургос встретится с Валенсией.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бургос

Команда совсем молода, по испанским меркам - в прошлом году она отметила сорокалетний юбилей. В достижение можно записать то, что, пусть и со второй попытки, но смогли закрепиться в Сегунде. Вернувшись туда в 2021-м году, там получалось показывать неплохой и стабильный результат, держась в середине таблицы. Правда, весной было низшее место за все время этих выступлений, на двенадцатой позиции.

Сейчас получатся не просто отвоевать позиции, но и подобраться к зоне плей-офф. После 1:0 с Эйбаром в прошлом туре удается с 32 очками идти, на данный момент, на восьмой позиции, отставая всего на пару баллов от топ-6. При этом в кубке вышло пройти, среди прочих, и Сарагосу с Хетафе.

Валенсия

Клуб мучится из-за того, что принадлежит Питеру Лиму. Год назад он был, в очередной раз, в зоне вылета. Тогда потратились на то, чтобы вернуть из Англии на родину Карлоса Корберана. Но те расходы оправдались: новый наставник сумел не просто выиграть борьбу за выживание, во что уже не все верили зимой. Успели даже набрать одиннадцать побед и 46 очков, по дополнительным показателям став двенадцатыми.

Но недавно самого наставника, и футболистов, атаковали болельщики. Это произошло после очередной неудачи, причем крупной: уступили разгромно 1:4 Сельте в Виго. Но и такой жест фанатов не особенно помог, и в следующем туре ограничились ничьей с Эльче. Эти 1:1 все же оставили на восемнадцатой позиции, то есть в зоне вылета. При этом в кубке получилось пройти уже трех противников, впрочем, это были Марасена, Картахена и Спортинг Хихон.

Статистика личных встреч

Это будет только первый очный поединок между данными клубами.

Прогноз

