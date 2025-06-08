В воскресенье, 8 июня, состоится финальный матч Лигм наций, в котором будут играть национальные сборные Португалии и Испании. Игра пройдет в Мюнхене (Германия) на поле «Альянц-Арены», начало – в 22:00 по Киеву.

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Португалия прошла через сложные матчи с Данией и Германией, демонстрируя характер и глубину состава. В полуфинале немаловажную роль сыграли замены, особенно Консейсау и Роналду. У сборной уже один титул Лиги наций и сейчас на пути ко второму. Испания, напротив, имела сложные матчи с Нидерландами и Францией, которую победила со счетом 5:4. «Красная фурия» выглядит сплоченно и имеет реальные шансы защитить титул.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Португалия – Испания в украинской версии сайта.