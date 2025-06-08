Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Португалия – Испания. Текстовая трансляция матча
Лига наций УЕФА. Лига A
Португалия
08.06.2025 22:00 - : -
Испания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
08 июня 2025, 08:15 | Обновлено 08 июня 2025, 08:16
15
0

Португалия – Испания. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финала Лиги наций

08 июня 2025, 08:15 | Обновлено 08 июня 2025, 08:16
15
0
Португалия – Испания. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 8 июня, состоится финальный матч Лигм наций, в котором будут играть национальные сборные Португалии и Испании. Игра пройдет в Мюнхене (Германия) на поле «Альянц-Арены», начало – в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Португалия прошла через сложные матчи с Данией и Германией, демонстрируя характер и глубину состава. В полуфинале немаловажную роль сыграли замены, особенно Консейсау и Роналду. У сборной уже один титул Лиги наций и сейчас на пути ко второму. Испания, напротив, имела сложные матчи с Нидерландами и Францией, которую победила со счетом 5:4. «Красная фурия» выглядит сплоченно и имеет реальные шансы защитить титул.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Португалия – Испания в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Португалия
8 июня 2025 -
22:00
Испания
Победа Испании 2.06 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Португалия – Испания. Прогноз и анонс на финал Лиги наций
Португалия – Испания. Прогноз и анонс на финальный матч Лиги наций 2024/25
Германия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
сборная Испании по футболу сборная Португалии по футболу Лига наций Португалия - Испания текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Болельщики назвали Льва матча Канада – Украина
Футбол | 08 июня 2025, 01:15 6
Болельщики назвали Льва матча Канада – Украина
Болельщики назвали Льва матча Канада – Украина

Несмотря на поражение, Илья Забарный продемонстрировал хорошую игру

Роналду рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч в 2025 году
Футбол | 07 июня 2025, 15:45 2
Роналду рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч в 2025 году
Роналду рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч в 2025 году

Португалец считает, что награда должна добраться до победителя Лиги чемпионов

Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
Футбол | 08.06.2025, 02:01
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
Соперники Украины. Новая Зеландия победила, нанеся один удар по воротам
Футбол | 08.06.2025, 04:55
Соперники Украины. Новая Зеландия победила, нанеся один удар по воротам
Соперники Украины. Новая Зеландия победила, нанеся один удар по воротам
Терпение лопнуло. Флик выгоняет игрока из Барсы после скандального интервью
Футбол | 07.06.2025, 14:17
Терпение лопнуло. Флик выгоняет игрока из Барсы после скандального интервью
Терпение лопнуло. Флик выгоняет игрока из Барсы после скандального интервью
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпион мира: «Не мог представить, что с этим украинцем такое произойдет»
Чемпион мира: «Не мог представить, что с этим украинцем такое произойдет»
06.06.2025, 08:09 4
Бокс
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
07.06.2025, 00:23 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо покинул Испанию и должен вернуться в Киев
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо покинул Испанию и должен вернуться в Киев
07.06.2025, 10:55 4
Футбол
Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию
Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию
07.06.2025, 07:49 8
Бокс
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»
07.06.2025, 11:52 2
Футбол
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
07.06.2025, 04:40 1
Футбол
Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
06.06.2025, 08:49 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем