«Нужно уметь страдать». Комментарии Мартинеса после победы в Лиге наций

Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес дал несколько комментариев после финала Лиги наций, в котором его команда добыла победу над Испанией в серии пенальти со счетом 5:3 (2:2 в основное время):

«Я очень горжусь: финалы очень важны для победы, и нужно уметь страдать. Мы верили и проявили невероятный характер, когда Испания забила дважды. У нас была возможность расти по ходу игры, и я думаю, что мы заслужили победу в Лиге Наций».

«Важно, чтобы в составе было больше 11 игроков; это была физически тяжелая игра. Мы не могли пытаться завладеть мячом, не зная, как это сделать, и открывая пространство для Испании. Постепенно мы показали, что у нас есть четкое представление о том, как создать опасность и забить два гола. Вышедшие на замену игроки помогли добиться результата».

«Когда мы работаем на протяжении более 30 игр, мы начинаем видеть уверенность, стойкость, доверие и качество. Качество плюс другие ценности помогают выигрывать трофеи. У нас не просто команда, у нас 16-17 игроков одного уровня, и, как тренер, я имею много вариантов и могу менять концепции. Это совсем другая команда, чем когда я начинал; у нас больше характера и уверенности».

«Самое главное – это команда и то, насколько они преданы своему делу каждый день. Капитан тоже очень важен. Тот, у кого есть опыт, очень важен для наших ценностей и личности». Такая команда, как Испания, дважды выходила вперед, но у капитана есть опыт, и мы использовали его и его силу, и показали, что готовы побеждать».

Ранее сообщалось о том, что Криштиану Роналду дал несколько комментариев после финала Лиги наций.