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Лига наций УЕФА. Лига A
Португалия
08.06.2025 22:00 - : -
Испания
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Лига наций
08 июня 2025, 02:51 |
75
0

Португалия – Испания. Прогноз и анонс на финальный матч Лиги наций 2024/25

Решающий поединок состоится 8 июня в 22:00 по Киеву

08 июня 2025, 02:51 |
75
0
Португалия – Испания. Прогноз и анонс на финальный матч Лиги наций 2024/25
Коллаж Sport.ua

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8 июня состоится финал Лиги наций, где между собой сыграют Португалия – Испания. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Португалия

Криштиану и компания уверенно выиграли свою группу в Лиге Наций, но потом были проблемы в четвертьфинале против датчан – 0:1 в гостях – 3:2 дома, а также два мяча в овертайме позволили дожать соперника. В полуфинальной битве против Германии португальцы считались небольшими андердогами, все-таки соперник играл дома. Первый тайм против немцев завершился без голов, но соперник играл лучше. На старте второй половины португальцы пропустили, голом отметился Вирц.

Роберто Мартинес нашел способ, как переломить ход встречи, с помощью замен. На 63-й минуте голом отметился Консейсау, который провел на поле всего пять минут, на тот момент. Еще через 5 минут Криштиану Роналду вывел команду вперед, после паса на пустые ворота Нуно Мендеша – 2:1. В дальнейшем Португалия не играла на удержания счета, а имела реальные моменты забить, отличные моменты упустил, Консейсау, которого смело можно считать героем встречи. Сборная уже выигрывала Лигу наций, сейчас есть шанс сделать это во второй раз.

Испания

«Красная фурия» выглядит сейчас очень уверенно, свою группу они выиграли без проблем, а вот против Нидерландов было две ничьи – 2:2 и 3:3 с овертаймом, все решила серия пенальти.

В полуфинале испанцы были близки, чтоб разгромить мощных французов, они вели 4:0, 5:1, а в итоге выиграли только 5:4, отдав сопернику концовку. Героем встречи был признан Ламин Ямаль, на его счету дубль.

Испания является действующим победителем Лиги наций, а также команда взяла титул на последнем Евро. Чувствуется высокий уровень взаимодействия и понимания, благодаря этому, «красная фурия» способна обыгрывать соперников топ-уровня. Есть хорошие шансы защитить титул победителя Лиги наций.

Личные встречи

У соперников богатая история очных противостояний, пять матчей из последних шести завершились вничью в основное время.

Прогноз

В этом пиренейском дерби испанцы справедливо котируются фаворитами. На поле будет много футболистов высокого уровня, но в командном плане испанцы выглядят интереснее, не зря им букмекеры отдают предпочтение.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Португалии – 4, ничья – 3,98, победа Испании – 1,89. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Ожидаю захватывающей битвы двух сильных сборных, в которой ставлю на чистую победу сборной Испании.

Прогноз Sport.ua
Португалия
8 июня 2025 -
22:00
Испания
Победа Испании 1.89 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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