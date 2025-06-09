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Лига наций УЕФА. Лига A
Португалия
08.06.2025 22:00 – FT 2 : 2
5 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Испания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
09 июня 2025, 00:50 | Обновлено 09 июня 2025, 00:53
808
12

Двухкратные чемпионы. Португалия переиграла Испанию в финале Лиги наций

Победитель турнира определился в серии пенальти

09 июня 2025, 00:50 | Обновлено 09 июня 2025, 00:53
808
12
Двухкратные чемпионы. Португалия переиграла Испанию в финале Лиги наций
УЕФА

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Лига наций. Финал

Португалия – Испания 2:2 (пен. 5:3)

Голы: Мендеш, 26, Роналдо, 61 – Субименди, 21, Оярсабаль, 45

Предупреждения: Игнасио, 20, Нето, 82, Мендеш, 100 – Руис, 33, Ле Норман, 90, Баэна, 100, Порро, 110

Серия пенальти: 1:0 – Рамуш, 1:1 – Мерино, 2:1 – Витинья, 2:2 – Баэна, 3:2 – Бруну Фернандеш, 3:3 – Иско, 4:3 – Мендеш, 4:3– Мората (вратарь), 5:3 – Рубен Невеш

Португалия: Кошта – Невеш (Семеду, 46), Инасио (Вейга, 74), Диаш, Мендеш – Витинья, Бернардо Силва (Леау, 74) – Консейсау (Рубен Невеш, 46), Бруну Фернандеш, Нето (Жота, 106) – Роналдо (Рамуш, 88)

Испания: Симон – Мингеса (Порро, 92), Хейсен, Ле Норман, Кукурелья – Фабиан Руис (Мэрино, 75), Субименди, Педри (иско, 75) – Ямаль (Пино, 106), Оярсабаль (Мората, 111), Н.А. Уильямс (Байена, 92)

Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

Стадион: «Альянц-Арена» (Мюнхен, Германия)

ПОРТУГАЛИЯ - ИСПАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 13
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Паша Мех
С победой!!!
Заслужили победу!!
🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹
Очень рад За Книга
Ну-ну Мендеш сегодня заслужено лучший 
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+4
OKs100
И снова победа благодаря Роналду. Без него сборная сильно сдаст. Это отличает его от Месси. Без Месси Аргентина играет лучше, чем с ним.
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+3
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bibka stara
Дед ещё может. Красава!
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+2
Nordenus
Рад за Криша!
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+1
apepa
Месси поехал в Мюнхен брать автограф у Великого!
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0
pol-55
Прям *Ролан гаррос*,Порти достойни кубка,P.S.Коли підійшов Мората (з *блуждающих звйозд*)подумалось ,а ось цей не заб*є.
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0
Перший Серед Рівних
Вопрос про лучшего футболиста в истории закрыт. 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
antt
Вже десятий раз фактично за кілька місяців одне і те саме. Чеферін надіває медалі і хлопає по плечу. Але що там за дядько такий ще більший начальник з виду, трохи з вагою. Це хто перед ним також постійно світиться?
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0
Лига
Молодцы португезы  ! А испанцы и так ЧЕ выиграли и поколение игроков такое сейчас у них подошло, что будут одни из лучших на турнирах лет 5-10 точно
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0
Philip J. Fry
Ну що, last dance? Чи ще на чемпіонат світу замахнеться?
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0
apepa
Деда уважают. Даже его гол когда он толкал Леонтьева судья засчитал моментально!
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-3
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