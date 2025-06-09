Двухкратные чемпионы. Португалия переиграла Испанию в финале Лиги наций
Победитель турнира определился в серии пенальти
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Лига наций. Финал
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3)
Голы: Мендеш, 26, Роналдо, 61 – Субименди, 21, Оярсабаль, 45
Предупреждения: Игнасио, 20, Нето, 82, Мендеш, 100 – Руис, 33, Ле Норман, 90, Баэна, 100, Порро, 110
Серия пенальти: 1:0 – Рамуш, 1:1 – Мерино, 2:1 – Витинья, 2:2 – Баэна, 3:2 – Бруну Фернандеш, 3:3 – Иско, 4:3 – Мендеш, 4:3– Мората (вратарь), 5:3 – Рубен Невеш
Португалия: Кошта – Невеш (Семеду, 46), Инасио (Вейга, 74), Диаш, Мендеш – Витинья, Бернардо Силва (Леау, 74) – Консейсау (Рубен Невеш, 46), Бруну Фернандеш, Нето (Жота, 106) – Роналдо (Рамуш, 88)
Испания: Симон – Мингеса (Порро, 92), Хейсен, Ле Норман, Кукурелья – Фабиан Руис (Мэрино, 75), Субименди, Педри (иско, 75) – Ямаль (Пино, 106), Оярсабаль (Мората, 111), Н.А. Уильямс (Байена, 92)
Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)
Стадион: «Альянц-Арена» (Мюнхен, Германия)
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🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹
Очень рад За Книга
Ну-ну Мендеш сегодня заслужено лучший