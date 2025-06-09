«Оставьте его в покое». Комментарии Роналду после победы в Лиге наций
Португалец попросил людей оставить в покое Ламина Ямаля
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду дал несколько комментариев после финала Лиги наций, в котором его команда одолела Испанию в серии пенальти со счетом 5:3 (2:2 в основное и дополнительно время):
«Ламин выиграет множество коллективных и индивидуальных титулов. Он – феномен. У него будет долгая карьера, и он выиграет много Лиг Наций».
«Ему 17... Пожалуйста, оставьте его в покое. Я должен попросить вас оставить его в покое. Он должен быть спокойным».
«Вы знаете, сколько мне уже лет, очевидно, что я ближе к концу, чем в начале карьеры, но я должен наслаждаться каждым моментом».
«Если я не получу серьезной травмы, я буду продолжать».
«Я почувствовал травму еще на разминке, она беспокоила меня уже давно. Но для Португалии, если бы мне пришлось сломать ногу, я бы это сделал».
«Это титул, я должен был играть и отдал все силы».
Криштиану отличился 1 забитым голом в финале.
Ранее сообщалось о том, что Криштиану Роналду стал рекордсменом Лиги Наций.
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