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Лига наций
09 июня 2025, 07:44 | Обновлено 09 июня 2025, 07:45
1286
0

«Оставьте его в покое». Комментарии Роналду после победы в Лиге наций

Португалец попросил людей оставить в покое Ламина Ямаля

09 июня 2025, 07:44 | Обновлено 09 июня 2025, 07:45
1286
0
«Оставьте его в покое». Комментарии Роналду после победы в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду дал несколько комментариев после финала Лиги наций, в котором его команда одолела Испанию в серии пенальти со счетом 5:3 (2:2 в основное и дополнительно время):

«Ламин выиграет множество коллективных и индивидуальных титулов. Он – феномен. У него будет долгая карьера, и он выиграет много Лиг Наций».

«Ему 17... Пожалуйста, оставьте его в покое. Я должен попросить вас оставить его в покое. Он должен быть спокойным».

«Вы знаете, сколько мне уже лет, очевидно, что я ближе к концу, чем в начале карьеры, но я должен наслаждаться каждым моментом».

«Если я не получу серьезной травмы, я буду продолжать».

«Я почувствовал травму еще на разминке, она беспокоила меня уже давно. Но для Португалии, если бы мне пришлось сломать ногу, я бы это сделал».

«Это титул, я должен был играть и отдал все силы».

Криштиану отличился 1 забитым голом в финале.

Ранее сообщалось о том, что Криштиану Роналду стал рекордсменом Лиги Наций.

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Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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