Криштиану Роналду стал рекордсменом Лиги наций
Легендарный игрок сборной Португалии покорил очередное достижение
В финальном матче Лиги Наций 2024/25 сборная Португалии победила в серии послематчевых пенальти сборную Испании со счетом 5:3 (2:2 в основное и дополнительное время).
Свой очередной гол за сборную Португалии забил Криштиану Роналду, ставший лучшим бомбардиром Лиги Наций (Лига А) 2024/25. В активе португальца 8 забитых мячей, являющихся рекордом Лиги А по количеству голов в одном сезоне.
Лучшие бомбардиры Лиги А по сезонам:
2018/19: Харис Сеферович (Швейцария) – 5
2020/21: Ромелу Лукаку (Бельгия), Ферран Торрес (Испания) – 6
2022/23: Мичи Бачуай (Бельгия), Лука Модрич (Хорватия), Стивен Бергвейн (Нидерланды), Мемфис Депай (Нидерланды) – 3
2024/25: Криштиану Роналду (Португалия) – 8
Этот гол стал 938-м в карьере португальца. Из них 138 – за сборную Португалии. 22 гола во всех турнирах Роналду забил в 2025 году.
Начиная с 2004 года, только два игрока забивали сборной Испании 4 гола во всех турнирах: Эдуардо Варгас (Чили) и Криштиану Роналду (Португалия).
Интересным фактом является то, что Роналду забил свой первый гол в финалах крупных турниров в составе своей национальной сборной.
Криштиану Роналду стал старейшим игроком (40 лет), который играл и забивал в финале Лиги Наций.
4 - No player has scored more goals against Spain 🇪🇸 than Cristiano Ronaldo 🇵🇹 in all competitions since at least January 2004 (Eduardo Vargas 🇨🇱 also has four). Nightmare. pic.twitter.com/VsO7hf4JH1— OptaJose (@OptaJose) June 8, 2025
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