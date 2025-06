Криштиану Роналду стал рекордсменом Лиги наций

В финальном матче Лиги Наций 2024/25 сборная Португалии победила в серии послематчевых пенальти сборную Испании со счетом 5:3 (2:2 в основное и дополнительное время).

Свой очередной гол за сборную Португалии забил Криштиану Роналду, ставший лучшим бомбардиром Лиги Наций (Лига А) 2024/25. В активе португальца 8 забитых мячей, являющихся рекордом Лиги А по количеству голов в одном сезоне.

Лучшие бомбардиры Лиги А по сезонам:

2018/19: Харис Сеферович (Швейцария) – 5

2020/21: Ромелу Лукаку (Бельгия), Ферран Торрес (Испания) – 6

2022/23: Мичи Бачуай (Бельгия), Лука Модрич (Хорватия), Стивен Бергвейн (Нидерланды), Мемфис Депай (Нидерланды) – 3

2024/25: Криштиану Роналду (Португалия) – 8

Этот гол стал 938-м в карьере португальца. Из них 138 – за сборную Португалии. 22 гола во всех турнирах Роналду забил в 2025 году.

Начиная с 2004 года, только два игрока забивали сборной Испании 4 гола во всех турнирах: Эдуардо Варгас (Чили) и Криштиану Роналду (Португалия).

Интересным фактом является то, что Роналду забил свой первый гол в финалах крупных турниров в составе своей национальной сборной.

Криштиану Роналду стал старейшим игроком (40 лет), который играл и забивал в финале Лиги Наций.

