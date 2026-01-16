15.01.2026 19:30 – FT 2 : 3
Италия16 января 2026, 03:37 | Обновлено 16 января 2026, 03:42
Верона – Болонья – 2:3. Голевой фейерверк. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 16-го тура Серии A
Вечером 15 января состоялся матч 16-го тура Серии А.
Верона дома уступила Болонье со счетом 2:3.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Зрители увидели 5 забитых голов, включая один автогол.
Серия А. 16-й тур, 15 января
Верона – Болонья – 2:3
Гол: Орбан, 13, Фройлер, 71 (автогол) – Орсолини, 21, Одгор, 29, Кастро, 44
Видео голов и обзор матча
События матча
71’
ГОЛ ! Автогол забил Ремо Фройлер (Болонья).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Кастро (Болонья), асcист Томмазо Побега.
29’
ГОЛ ! Мяч забил Йенс Одгор (Болонья), асcист Бенха Домингес.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья), асcист Ремо Фройлер.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Гифт Орбан (Эллас Верона), асcист Антуан Бернеде.
