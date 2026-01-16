Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Верона – Болонья – 2:3. Голевой фейерверк. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Эллас Верона
15.01.2026 19:30 – FT 2 : 3
Болонья
Италия
16 января 2026, 03:37 | Обновлено 16 января 2026, 03:42
Верона – Болонья – 2:3. Голевой фейерверк. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 16-го тура Серии A

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 15 января состоялся матч 16-го тура Серии А.

Верона дома уступила Болонье со счетом 2:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Зрители увидели 5 забитых голов, включая один автогол.

Серия А. 16-й тур, 15 января

Верона – Болонья – 2:3

Гол: Орбан, 13, Фройлер, 71 (автогол) – Орсолини, 21, Одгор, 29, Кастро, 44

Видео голов и обзор матча

События матча

71’
ГОЛ ! Автогол забил Ремо Фройлер (Болонья).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Кастро (Болонья), асcист Томмазо Побега.
29’
ГОЛ ! Мяч забил Йенс Одгор (Болонья), асcист Бенха Домингес.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья), асcист Ремо Фройлер.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Гифт Орбан (Эллас Верона), асcист Антуан Бернеде.
Серия A Болонья чемпионат Италии по футболу Верона Риккардо Орсолини видео голов и обзор Ремо Фройлер Йенс Одгор Гифт Орбан Сантьяго Кастро автогол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
