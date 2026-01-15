Эллас Верона

15 января, свою встречу в рамках очередного тура Серии А, проведут Верона – Болонья. Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

Верона

Текущий сезон для «мастифов» складывается неудачно, команда находится в зоне вылета и вынуждена вести борьбу за выживание. Верона предпоследняя в турнирной таблице, а отставание от спасительного 17 места составляет 4 очка.

В последнем туре команда уступила на своем поле Лацио со счетом 0:1, пропустив курьезный и обидный мяч. Таким образом, серия без побед достигла четырех матчей, за этот отрезок удалось набрать всего одно очко. Основная цель клуба на сезон, сохранить прописку в Серии А, задача сложная, но выполнимая, впереди еще половина турнирной дистанции. Из-за травмы матч пропустит Суслов, под вопросом Акпа Акпро и Белла-Кочап.

Болонья

Для Болоньи сезон начинался перспективно, команда шла в группе лидеров, но потом случился спад. У клуба образовалась серия из семи матчей без поражений в чемпионате, за этот отрезок удалось набрать всего три очка. В последнем туре имели отличный шанс одолеть на выезде сильный Комо, но пропустили на 90+4 минуте, играя в меньшинстве, в итоге 1:1.

Кроме чемпионата Болонья еще играет в Кубке Италии, где дошла до четвертьфинала, там предстоит сыграть против Лацио. А в Лиге Европы команда выглядит хорошо, занимая 13-ю строчку, там точно должны выходить в плей-офф. Не помогут партнерам из-за травм Бернардески и Лукуми, дисквалифицирован Камбьяги.

Личные встречи

В прошлом сезоне команды выдали два результативных матча, обменявшись выездными победами, Верона выиграла 3:2, а Болонья ответила 2:1.

Прогноз

Пусть афиша и не самая громкая, встречаются две опытные команды, которые остро нуждаются в очках. Небольшим фаворитом считается Болонья, так как идет выше в чемпионате и лучше проводит этот сезон, но Верона играет дома, что тоже стоит считать весомым аргументом.

Никого здесь не устроит ничья, надо смело идти вперед и играть на победу. Поставлю здесь на обмен забитыми мячами за 2,05.