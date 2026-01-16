ФОТО. Три года назад Мудрик перешел из Шахтера в Челси. Пауза из-за допинга
Украинский вингер сыграл за лондонский клуб 73 матча и забил 10 голов
Три года назад, 15 января 2023 года, Михаил Мудрик официально перешел из «Шахтера» в лондонский «Челси».
Украинский полузащитник тогда подписал с английским клубом долгосрочный контракт сроком на 8,5 года.
Сумма трансфера составила 70 млн евро плюс 30 млн евро бонусами, что сделало Мудрика самым дорогим игроком в истории украинского футбола.
За время выступлений в составе «Челси» Мудрик провел 73 официальных матча во всех турнирах и забил 10 голов.
Впоследствии карьера украинца в Англии была приостановлена из-за допинг-скандала. Мудрика отстранили от участия в матчах, и он находится вне футбола уже больше года.
