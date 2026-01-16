Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе не поможет Реалу против Леванте: что произошло с нападающим
Испания
16 января 2026, 04:13 |
175
0

Мбаппе не поможет Реалу против Леванте: что произошло с нападающим

Француз пропустит следующий матч

16 января 2026, 04:13 |
175
0
Мбаппе не поможет Реалу против Леванте: что произошло с нападающим
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не примет участия в субботнем поединке Ла Лиги против «Леванте» по причине дискомфорта в колене.

Хотя в четверг французский форвард проводил занятие в общей группе, его все еще тревожат последствия травмы. Ранее из–за этого повреждения Мбаппе пропустил встречу 1/8 финала Кубка Испании с «Альбасете» (2:3), а в финальном матче Суперкубка против «Барселоны» (2:3) появился на поле лишь на 76–й минуте.

В то же время вингер «сливочных» Родриго в четверг тренировался без ограничений и имеет шансы выйти на поле против «Леванте». Напомним, игру с «Альбасете» он пропустил из–за мышечных проблем.

По теме:
Король голый? Бывший президент жестко оценил ситуацию в Реале
ВИДЕО. Рабочая группа УАФ проверила арену, где Украина примет Швецию
Что стоит за отставками у Реала, МЮ и Челси? Саутгейт объясняет
Килиан Мбаппе Реал Мадрид Ла Лига Леванте Альбасете Барселона Родриго Гоес
Михаил Олексиенко Источник: Marca
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Теннис | 15 января 2026, 07:10 20
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии стартуют 18 января

Викингов не покорили. Украина проиграла Норвегии на чемпионате Европы
Другие виды | 15 января 2026, 23:00 4
Викингов не покорили. Украина проиграла Норвегии на чемпионате Европы
Викингов не покорили. Украина проиграла Норвегии на чемпионате Европы

Наши гандболисты разгромно проиграли хозяевам турнира

Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Футбол | 15.01.2026, 08:42
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Верона – Болонья – 2:3. Голевой фейерверк. Видео голов и обзор матча
Футбол | 16.01.2026, 03:37
Верона – Болонья – 2:3. Голевой фейерверк. Видео голов и обзор матча
Верона – Болонья – 2:3. Голевой фейерверк. Видео голов и обзор матча
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
Футбол | 16.01.2026, 00:54
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
15.01.2026, 21:37
Футбол
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
14.01.2026, 16:42 20
Биатлон
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
14.01.2026, 08:17 13
Футбол
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
14.01.2026, 07:05 3
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
14.01.2026, 07:57 1
Бокс
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
14.01.2026, 07:00 10
Футбол
Артем Довбик отказался ехать играть в АПЛ к футболисту сборной Украины
Артем Довбик отказался ехать играть в АПЛ к футболисту сборной Украины
14.01.2026, 07:44 5
Футбол
Прорыв Пидручного. Общий зачет биатлонистов после 4-го этапа КМ
Прорыв Пидручного. Общий зачет биатлонистов после 4-го этапа КМ
14.01.2026, 10:55 1
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем