Мбаппе не поможет Реалу против Леванте: что произошло с нападающим

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не примет участия в субботнем поединке Ла Лиги против «Леванте» по причине дискомфорта в колене.

Хотя в четверг французский форвард проводил занятие в общей группе, его все еще тревожат последствия травмы. Ранее из–за этого повреждения Мбаппе пропустил встречу 1/8 финала Кубка Испании с «Альбасете» (2:3), а в финальном матче Суперкубка против «Барселоны» (2:3) появился на поле лишь на 76–й минуте.

В то же время вингер «сливочных» Родриго в четверг тренировался без ограничений и имеет шансы выйти на поле против «Леванте». Напомним, игру с «Альбасете» он пропустил из–за мышечных проблем.