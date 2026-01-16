Не оправдывают ожиданий? В Реале разочарованы уровнем двух игроков

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
16 января 2026, 01:38 |
Не тянут уровень?

Getty Images/Global Images Ukraine

В мадридском «Реале» выражают разочарование уровнем игры Арды Гюлера и Франко Мастантуоно.

Издание As сообщает, что руководство клуба детально анализирует прогресс обоих футболистов и приходит к выводу, что их развитие не соответствует ожиданиям. Внутри команды преобладает мнение, что роль, отведенная турецкому полузащитнику, пока оказывается ему не под силу.

«Он даже близко не демонстрирует тот уровень футбола, который необходим, чтобы со временем заменить Луку Модрича», – подчеркивается в материале. Невзирая на наличие отдельных позитивных моментов, качество игры Гюлера в решающих эпизодах матчей вызывает серьезные опасения.

Однако еще большее беспокойство у «сливочных» вызывают выступления Мастантуоно. Франко приглашали с расчетом на место в основном составе, но из-за серии неубедительных матчей тренерский штаб начал терять к нему доверие. Отмечается, что дальнейшее пребывание обоих исполнителей в структуре клуба на данный момент остается под вопросом.

Реал Мадрид Арда Гюлер Франко Мастантуоно Лука Модрич
Михаил Олексиенко Источник: AS
