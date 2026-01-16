Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Что стоит за отставками у Реала, МЮ и Челси? Саутгейт объясняет
Что стоит за отставками у Реала, МЮ и Челси? Саутгейт объясняет

Экс-тренер сборной Англии поделился мнениями

Getty Images/Global Images Ukraine

Гарет Саутгейт высказался по поводу отставок главных тренеров мадридского «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

«За минувшие две недели три ведущих европейских клуба – «Реал Мадрид», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» – прекратили сотрудничество со своими наставниками. Среди них Энцо Мареска сохранял свой пост дольше остальных – на протяжении 18 месяцев.

Несмотря на то, что каждый специалист покидал должность при различных обстоятельствах и единой причины не существует, за каждым увольнением просматривался конфликт интересов – либо с руководством (Аморим), либо с клубным персоналом (Мареска), либо с футболистами (Алонсо)», – подчеркнул экс–тренер сборной Англии.

По теме:
Мбаппе не поможет Реалу против Леванте: что произошло с нападающим
Флик после матча с Расингом объяснил, как мотивирует игроков Барселоны
АРБЕЛОА: «Я в Реале для того, чтобы помочь ему стать лучшим в мире»
