УЕФА обнародовала: кто сорвал самый большой куш в прошлогодней ЛЧ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
16 января 2026, 02:43 | Обновлено 16 января 2026, 02:44
Наибольший доход зафиксирован у триумфатора турнира

Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА обнародовала данные о призовых выплатах клубам за участие в Лиге чемпионов сезона–2024/25.

Наибольший доход зафиксирован у триумфатора турнира – «ПСЖ». Французский клуб заработал 144,4 млн евро. Доход «Интера» составил 136,6 млн, «Арсенала» – 116,9 млн, «Барселоны» – 116,5 млн, «Баварии» – 105,8 млн, «Боруссии» – 102,1 млн, а «Реала» – 102 млн.

Суммы выплат остальным участникам составили менее 100 млн евро.

ПСЖ Интер Милан Арсенал Лондон Барселона Бавария Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Лига чемпионов
Михаил Олексиенко Источник: AS
