Он брал ЛЧ с Барселоной. Реал может возглавить лучший тренер мира
Луис Энрике может перебраться в столицу Испании
Испанский тренер «ПСЖ» Луис Энрике может возглавить мадридский «Реал». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, 55-летний специалист, являющийся лучшим коучем мира по версии IFFHS, находится в списке кандидатов на пост тренера испанского гранда. Соглашение Луиса Энрике с «ПСЖ» истекает летом 2027 года.
В 2015 году Луис Энрике взял Лигу чемпионов с «Барселоной». Примечательно, что в качестве игрока испанец защищал как цвета «сине-гранатовых», так и «сливочных».
Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из «Реала».
