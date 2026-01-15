Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Он брал ЛЧ с Барселоной. Реал может возглавить лучший тренер мира
Испания
15 января 2026, 22:44 |
Луис Энрике может перебраться в столицу Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Испанский тренер «ПСЖ» Луис Энрике может возглавить мадридский «Реал». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 55-летний специалист, являющийся лучшим коучем мира по версии IFFHS, находится в списке кандидатов на пост тренера испанского гранда. Соглашение Луиса Энрике с «ПСЖ» истекает летом 2027 года.

В 2015 году Луис Энрике взял Лигу чемпионов с «Барселоной». Примечательно, что в качестве игрока испанец защищал как цвета «сине-гранатовых», так и «сливочных».

Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из «Реала».

По теме:
Положение Слота в Ливерпуле ухудшается. Было принято решение
Реал – Леванте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ювентус с 2010 года не вылетал из Кубка Италии до стадии четвертьфинала
Луис Энрике Реал Мадрид Барселона ПСЖ назначение тренера чемпионат Испании по футболу Ла Лига чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
