Поворотный момент матча: Аллегри рассказал о переломе в игре с Комо

Наставник «Милана» Массимилиано Аллегри проанализировал результаты встречи с «Комо» в рамках 16-го тура Серии А (3:1).

«Мы вошли в игру с четверкой полузащитников, контролировали мяч и старались выстраивать дополнительные линии передач, активно задействуя Фофана, однако утратили монолитность после пропущенного гола.

Возникали опасные моменты при их вертикальных пасах и быстрых выпадах, и в тех эпизодах нас выручил Меньян.

Как только нам удалось восстановить паритет в матче против крепкого «Комо», который демонстрирует качественный футбол и несет серьезную угрозу, я перестроил команду на схему с тремя атакующими игроками.

Но как только мы перехватили инициативу и повели в счете, то вернулись к исходной формации. У нас, как и у соперника, были и другие возможности для взятия ворот. «Комо» – очень неуступчивый коллектив, который стремился набрать очки любыми способами», – заявил Аллегри.