ОФИЦИАЛЬНО. По стопам отца. Сын Ибрагимовича перешел в Аякс
Максимилиан Ибрагимович будет играть в аренде за нидерландский клуб
«Аякс» сообщил на официальном сайте о подписании Максимилиана Ибрагимовича.
19-летний футболист перешел в клуб на правах аренды из «Милана», которая рассчитана до конца этого сезона. В соглашении предусмотрена опция выкупа для Аякса.
Ибрагимович в 2022 году перешел из юношеской команды «Хаммарбю» в «Милан». В прошлом полугодии он выступал за «Мілан Futuro», вторую команду клуба, которая играет в итальянской Серии D.
В структуре «Аякса» сын Златана Ибрагимовича будет получать игровое время в составе второй команды – «Йонг Аякс», но в течение сезона регулярно будет перемещаться между «Йонг Аякс» и первой командой, чтобы привыкнуть к более высокому уровню и интенсивности игры «Аякса».
Like father, like son ♥️ pic.twitter.com/4cU8PKCyOW— AFC Ajax (@AFCAjax) January 14, 2026
