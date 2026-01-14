Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ОФИЦИАЛЬНО. По стопам отца. Сын Ибрагимовича перешел в Аякс

Максимилиан Ибрагимович будет играть в аренде за нидерландский клуб

Аякс. Максимилиан Ибрагимович

«Аякс» сообщил на официальном сайте о подписании Максимилиана Ибрагимовича.

19-летний футболист перешел в клуб на правах аренды из «Милана», которая рассчитана до конца этого сезона. В соглашении предусмотрена опция выкупа для Аякса.

Ибрагимович в 2022 году перешел из юношеской команды «Хаммарбю» в «Милан». В прошлом полугодии он выступал за «Мілан Futuro», вторую команду клуба, которая играет в итальянской Серии D.

В структуре «Аякса» сын Златана Ибрагимовича будет получать игровое время в составе второй команды – «Йонг Аякс», но в течение сезона регулярно будет перемещаться между «Йонг Аякс» и первой командой, чтобы привыкнуть к более высокому уровню и интенсивности игры «Аякса».

Максимилиан Ибрагимович Златан Ибрагимович Аякс Милан трансферы Серия A чемпионат Италии по футболу чемпионат Нидерландов по футболу трансферы Серии A
Иван Чирко Источник: ФК Аякс
