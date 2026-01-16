Король голый? Бывший президент жестко оценил ситуацию в Реале

Бывший руководитель мадридского «Реала» Рамон Кальдерон прокомментировал текущее положение дел в клубе. В минувшую среду «сливочные» завершили выступление в Кубке Испании, потерпев поражение от «Альбасете» со счетом 2:3 в рамках 1/8 финала.

Данный поединок стал дебютным для коллектива после отставки Хаби Алонсо и прихода на тренерский мостик Альваро Арбелоа. До этого мадридцы уступили «Барселоне» в решающем матче за Суперкубок страны – 2:3.