Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Король голый? Бывший президент жестко оценил ситуацию в Реале
Испания
16 января 2026, 05:23 | Обновлено 16 января 2026, 05:24
452
0

Король голый? Бывший президент жестко оценил ситуацию в Реале

Жесткий сигнал руководству

16 января 2026, 05:23 | Обновлено 16 января 2026, 05:24
452
0
Король голый? Бывший президент жестко оценил ситуацию в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший руководитель мадридского «Реала» Рамон Кальдерон прокомментировал текущее положение дел в клубе. В минувшую среду «сливочные» завершили выступление в Кубке Испании, потерпев поражение от «Альбасете» со счетом 2:3 в рамках 1/8 финала.

Данный поединок стал дебютным для коллектива после отставки Хаби Алонсо и прихода на тренерский мостик Альваро Арбелоа. До этого мадридцы уступили «Барселоне» в решающем матче за Суперкубок страны – 2:3.

«Остается верить, что ради процветания клуба, как в знаменитой сказке Андерсена, найдется тот, кто наберется смелости заявить королю о его наготе. Хочется надеяться, что в этой ситуации финал будет иным: он осознает правду и сумеет вовремя нормализовать обстановку», – отметил Кальдерон.

По теме:
Перес готовит мегатрансфер: в Реале нацелились на звезду АПЛ
Что стоит за отставками у Реала, МЮ и Челси? Саутгейт объясняет
Мбаппе не поможет Реалу против Леванте: что произошло с нападающим
Реал Мадрид Флорентино Перес Рамон Кальдерон Барселона Суперкубок Испании по футболу
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комо – Милан – 1:3. Дубль Адриена Рабьо. Видео голов и обзор матча
Футбол | 16 января 2026, 03:51 0
Комо – Милан – 1:3. Дубль Адриена Рабьо. Видео голов и обзор матча
Комо – Милан – 1:3. Дубль Адриена Рабьо. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 16-го тура Серии A

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 января
Футбол | 15 января 2026, 12:03 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 января

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Футбол | 15.01.2026, 08:08
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Теннис | 15.01.2026, 07:10
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
ОФИЦИАЛЬНО. Первый трансфер Григорчука. Черноморец подписал защитника
Футбол | 15.01.2026, 20:31
ОФИЦИАЛЬНО. Первый трансфер Григорчука. Черноморец подписал защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Первый трансфер Григорчука. Черноморец подписал защитника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
14.01.2026, 16:49 30
Футбол
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
15.01.2026, 21:37 1
Футбол
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
15.01.2026, 07:52 45
Футбол
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
14.01.2026, 07:00 10
Футбол
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
15.01.2026, 01:32
Бокс
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
14.01.2026, 16:42 20
Биатлон
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
14.01.2026, 23:59 45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем