  4. Замена Влаховичу? Ювентус рассматривает топ-вариант из АПЛ
Италия
16 января 2026, 03:02
Замена Влаховичу? Ювентус рассматривает топ-вариант из АПЛ

Туринский клуб проявляет интерес к форварду Кристал Пэлас

Замена Влаховичу? Ювентус рассматривает топ-вариант из АПЛ
Туринский «Ювентус» проявляет интерес к форварду «Кристал Пэлас» Жан–Филиппу Матета.

Итальянский гранд видит в 28–летнем игроке потенциальную замену Душану Влаховичу и уже запросил сведения о деталях возможного перехода, как информирует журналист Джанлука Ди Марцио.

Уточняется, что кандидатуру нападающего одобрил главный тренер туринцев Лучано Спаллетти, которому импонирует игровой стиль футболиста. Представители английского клуба планируют выручить за своего бомбардира порядка 40 миллионов евро.

Руководство «Ювентуса» сейчас выбирает между оформлением трансфера в текущее окно и ожиданием до лета. В нынешнем розыгрыше АПЛ Матета принял участие в 21 поединке и отличился 8 забитыми мячами.

ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта объявила о подписании трансферной цели Ромы
«Побеседовали и четко дали понять». Дайч подтвердил проблемы с Зинченко
ДЕВУШКА ДНЯ. Эйне Мэй Кеннеди возвращается в АПЛ вместе с Галлахером
Ювентус Жан-Филипп Матета Кристал Пэлас трансферы Серии A Лучано Спаллетти Душан Влахович трансферы АПЛ
Михаил Олексиенко Источник: Джанлука Ди Марцио
