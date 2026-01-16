Замена Влаховичу? Ювентус рассматривает топ-вариант из АПЛ

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к форварду «Кристал Пэлас» Жан–Филиппу Матета.

Итальянский гранд видит в 28–летнем игроке потенциальную замену Душану Влаховичу и уже запросил сведения о деталях возможного перехода, как информирует журналист Джанлука Ди Марцио.

Уточняется, что кандидатуру нападающего одобрил главный тренер туринцев Лучано Спаллетти, которому импонирует игровой стиль футболиста. Представители английского клуба планируют выручить за своего бомбардира порядка 40 миллионов евро.

Руководство «Ювентуса» сейчас выбирает между оформлением трансфера в текущее окно и ожиданием до лета. В нынешнем розыгрыше АПЛ Матета принял участие в 21 поединке и отличился 8 забитыми мячами.