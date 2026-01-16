Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Флик после матча с Расингом объяснил, как мотивирует игроков Барселоны
Испания
16 января 2026, 03:49 |
86
0

Флик после матча с Расингом объяснил, как мотивирует игроков Барселоны

Каталонцы одолели очередного соперника

16 января 2026, 03:49 |
86
0
Флик после матча с Расингом объяснил, как мотивирует игроков Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Барселоны» Ганс–Дитер Флик поделился мыслями о том, как мотивировал подопечных на встречу 1/8 финала Кубка Испании против «Расинга» (2:0), учитывая недавнюю неудачу «Реала» в поединке с представителем Сегунды «Альбасете» (2:3).

«В подобных противостояниях побеждают не благодаря громкому имени, а за счет правильного отношения к делу. Для «Расинга» это событие стало одним из наиболее значимых за последние годы.

Мы прибыли в статусе триумфаторов Суперкубка, однако такие матчи требуют максимальной серьезности и верного настроя», – цитирует Флика издание Sport.es.

На текущий момент «Барселона» является действующим победителем Кубка Испании. В финальном матче сезона–2024/2025 «сине–гранатовые» вырвали победу у мадридского «Реала» в дополнительное время со счетом 3:2.

По теме:
Король голый? Бывший президент жестко оценил ситуацию в Реале
Что стоит за отставками у Реала, МЮ и Челси? Саутгейт объясняет
Мбаппе не поможет Реалу против Леванте: что произошло с нападающим
Ханс-Дитер Флик Барселона Кубок Испании по футболу Реал Мадрид Расинг Сантандер Альбасете
Михаил Олексиенко Источник: Sport.es
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Футбол | 15 января 2026, 07:52 45
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере

«Ноттингем Форест» больше не хочет видеть Зинченко в команде

Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Теннис | 15 января 2026, 07:10 20
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии стартуют 18 января

Верона – Болонья – 2:3. Голевой фейерверк. Видео голов и обзор матча
Футбол | 16.01.2026, 03:37
Верона – Болонья – 2:3. Голевой фейерверк. Видео голов и обзор матча
Верона – Болонья – 2:3. Голевой фейерверк. Видео голов и обзор матча
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Футбол | 15.01.2026, 23:11
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Обновлен рейтинг на Золотой мяч после матча Барселона – Реал Мадрид
Футбол | 15.01.2026, 04:32
Обновлен рейтинг на Золотой мяч после матча Барселона – Реал Мадрид
Обновлен рейтинг на Золотой мяч после матча Барселона – Реал Мадрид
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
15.01.2026, 08:42 4
Футбол
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
15.01.2026, 21:37
Футбол
День приключений на Hatsu Basho: украинцы и йокодзуна впервые проиграли
День приключений на Hatsu Basho: украинцы и йокодзуна впервые проиграли
14.01.2026, 12:42 3
Другие виды
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
14.01.2026, 07:00 10
Футбол
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
15.01.2026, 12:11 12
Другие виды
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
14.01.2026, 16:49 29
Футбол
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
15.01.2026, 03:32 4
Футбол
Рой ДЖОНС: «Усик – Уайлдер? Он – старик. Это произойдет в любой момент»
Рой ДЖОНС: «Усик – Уайлдер? Он – старик. Это произойдет в любой момент»
14.01.2026, 00:12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем