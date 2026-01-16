Флик после матча с Расингом объяснил, как мотивирует игроков Барселоны

Наставник «Барселоны» Ганс–Дитер Флик поделился мыслями о том, как мотивировал подопечных на встречу 1/8 финала Кубка Испании против «Расинга» (2:0), учитывая недавнюю неудачу «Реала» в поединке с представителем Сегунды «Альбасете» (2:3).

«В подобных противостояниях побеждают не благодаря громкому имени, а за счет правильного отношения к делу. Для «Расинга» это событие стало одним из наиболее значимых за последние годы. Мы прибыли в статусе триумфаторов Суперкубка, однако такие матчи требуют максимальной серьезности и верного настроя», – цитирует Флика издание Sport.es.

На текущий момент «Барселона» является действующим победителем Кубка Испании. В финальном матче сезона–2024/2025 «сине–гранатовые» вырвали победу у мадридского «Реала» в дополнительное время со счетом 3:2.