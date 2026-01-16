Это просто космос! Барса Флика повторила легендарную серию 2015-го

«Барселона» впервые с 2015 года выдала серию из 11 побед кряду. Сегодня подопечные Ханси Флика нанесли поражение «Расингу» (2:0) в рамках Кубка Испании.

Этой встрече предшествовали успешные матчи против «Реала», «Сосьедада», «Атлетика», «Эспаньола», «Вильярреала», «Гвадалахары», «Осасуны», «Айнтрахта», «Бетиса», «Атлетико» и «Алавеса».

Ранее подобное достижение покорялось «блаугране» лишь в период с января по февраль 2015 года, когда команда также смогла выиграть 11 поединков подряд.