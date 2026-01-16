АРБЕЛОА: «Я в Реале для того, чтобы помочь ему стать лучшим в мире»

Альваро Арбелоа не выражает обеспокоенности относительно долгосрочного влияния вылета из Кубка Испании после поражения от «Альбасете» (2:3).

– Считаете ли вы, что этот проигрыш может оставить на вас свой отпечаток?

– В моей жизни было немало поражений. Случались и болезненные неудачи, и тяжелые периоды, но я не верю, что подобные моменты оставляют несмываемый след. Если что–то и является визитной карточкой этого клуба, так это триумфы, чемпионские звания и заполненные кубками витрины.

Моя цель здесь заключается не в том, чтобы улучшить личное резюме, а чтобы помочь клубу стать лучшим в мире и пополнить коллекцию трофеев, – заявил главный тренер «Реала».