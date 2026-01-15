Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Маркевич отреагировал на скандальную ситуацию вокруг игрока сборной Украины
Украина. Премьер лига
15 января 2026, 10:33
1279
0

Клуб имеет право диктовать условия, считает именитый тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Один из лидеров житомирского «Полесья», вингер Алексей Гуцуляк был отстранен от первой команды и будет готовиться ко второй части сезона с юниорским составом (U-19).

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал эти разборки в расположении клуба элитного дивизиона.

«Подобные ситуации часто случаются, когда клубу не удается договориться с игроком о продлении контракта на выгодных ему условиях. Конечно, в выигрышном положении находится клуб, ведь у футболиста действующий контракт.

Конечно, бывают случаи, когда футболисту удается перехватить инициативу и отстоять свою позицию в переговорном процессе. Однако речь идет о топ-игроках. Гуцуляк к таковым не принадлежит.

Согласен, он забил несколько важных мячей в составе национальной сборной Украины, за что ему следует отдать должное. Однако будем откровенны: ему часто явно везло. Вот в Премьер-лиге он ничем не запомнился.

Не отразится ли отстранение Гуцуляка на его спортивной форме? Это важно, учитывая, что уже в конце марта сборная Украины проведет решающие матчи в борьбе за путевку на ЧМ-2026. Сложно сказать.

Многое будет зависеть от того, насколько добросовестно Алексей будет тренироваться с юниорами и будет ли ему доверять наставник «Полесья» Руслан Ротань в календарных поединках весенней части чемпионата», – подытожил Маркевич.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Мирон Маркевич Алексей Гуцуляк инсайд
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
