15 января 2026, 22:56
ФОТО. Жена Романа Яремчука поделилась эффектными снимками из Дубая

Жена Яремчука в Дубае: стиль и роскошь

Instagram. Кристина Яремчук

Жена нападающего «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа ЯремчукаКристина Яремчук – поделилась свежими снимками в Instagram.

Фотосессия прошла в Дубае – на фоне ночной панорамы города и культового отеля «Burj Al Arab», подсвеченного красным цветом.

Кристина позировала на террасе с видом на залив, выбрав элегантное мини-платье серого оттенка, которое подчеркнуло ее фигуру и изящество образа.

Публикация быстро вызвала волну реакций в комментариях. Подписчики засыпали жену форварда комплиментами, отмечая ее красоту, стиль и уверенность, а также называя образ «идеальным» и «роскошным».

Максим Лапченко
