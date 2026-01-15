ФОТО. Жена Романа Яремчука поделилась эффектными снимками из Дубая

Жена нападающего «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа Яремчука – Кристина Яремчук – поделилась свежими снимками в Instagram.

Фотосессия прошла в Дубае – на фоне ночной панорамы города и культового отеля «Burj Al Arab», подсвеченного красным цветом.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Кристина позировала на террасе с видом на залив, выбрав элегантное мини-платье серого оттенка, которое подчеркнуло ее фигуру и изящество образа.

Публикация быстро вызвала волну реакций в комментариях. Подписчики засыпали жену форварда комплиментами, отмечая ее красоту, стиль и уверенность, а также называя образ «идеальным» и «роскошным».