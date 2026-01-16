Робертсон здивував заявою: майбутнє у Ліверпулі під питанням

Эндрю Робертсон поделился мыслями о своих перспективах в «Ливерпуле».

«По моему контракту осталось всего пять месяцев, поэтому необходимо проанализировать доступные варианты – будь то решение остаться, уход из клуба или другие пути.

Мне предстоит обсудить сложившуюся ситуацию с семьей, прежде чем сделать окончательный выбор. После эмоционально насыщенного лета я стараюсь просто получать удовольствие от статуса игрока «Ливерпуля» и быть полезным команде.

Одной из моих целей было попадание на чемпионат мира, и, к счастью, сборной Шотландии удалось решить эту задачу. Теперь мне важно осознать, чего именно я и мои близкие хотим от будущего», – заявил Робертсон.