Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
16 января 2026, 06:45 |
Тренер Реала назвал виновного в фиаско в Кубке, где Лунин пропустил трижды

Арбелоа взял вину на себя

Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после сенсационного вылета из Кубка Испании эмоционально прокомментировал поражение от «Альбасете» (2:3), полностью взяв вину на себя.

«Если кто-то и виноват в этом поражении, то это я. Все решения во время матча принимал я. Они были и остаются прекрасной командой. У меня исключительные игроки. Неудача – это путь к успеху. Это сделает нас лучше», – сказал Арбелоа.

Ранее новый тренер «Реала» испанец Альваро Арбелоа сообщил, что надеется построить хорошие отношения с лидером команды бразильцем Винисиусом Жуниром.

Альбасете Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Альваро Арбелоа
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
