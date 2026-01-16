Тренер Реала назвал виновного в фиаско в Кубке, где Лунин пропустил трижды

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после сенсационного вылета из Кубка Испании эмоционально прокомментировал поражение от «Альбасете» (2:3), полностью взяв вину на себя.

«Если кто-то и виноват в этом поражении, то это я. Все решения во время матча принимал я. Они были и остаются прекрасной командой. У меня исключительные игроки. Неудача – это путь к успеху. Это сделает нас лучше», – сказал Арбелоа.

Ранее новый тренер «Реала» испанец Альваро Арбелоа сообщил, что надеется построить хорошие отношения с лидером команды бразильцем Винисиусом Жуниром.