15 января 2026, 23:40
ФОТО. Бывший футболист Ливерпуля может стать боксером

Мамаду Сако – фанат бокса

ФОТО. Бывший футболист Ливерпуля может стать боксером
Instagram. Мамаду Сако

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Мамаду Сако дал повод для обсуждений, опубликовав в Instagram видео с интенсивной боксерской тренировки. –

35-летний футболист, недавно объявивший о завершении профессиональной карьеры, работал на лапах в ММА-клетке, что сразу вызвало разговоры о возможной смене спортивного направления.

Сако и раньше не скрывал своей любви к боксу. Еще во время игровой карьеры он использовал боксерские тренировки как часть физической подготовки, отмечая, что таким образом разнообразит кардио-нагрузки и «выпускает пар». При этом экс-футболист подчеркивал, что не выходил на ринг в официальных боях, а воспринимал бокс прежде всего как тренировочный процесс.

Француз перешел в «Ливерпуль» из ПСЖ в 2013 году, провел за клуб 80 матчей, после чего выступал за «Кристал Пэлас», «Монпелье» и грузинское «Торпедо» Кутаиси. В активе Сако – 29 матчей и два гола за сборную Франции.

Пока сам экс-защитник не делал официальных заявлений о начале карьеры в боксе, однако опубликованное видео уже дало понять: после футбола Сако по-прежнему готов к новым вызовам.

Максим Лапченко
