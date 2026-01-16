Новые правила на подходе? Паузы в футболе хотят жестко сократить

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), отвечающий за формирование и изменение футбольных правил, на грядущей неделе планирует обсудить новые способы борьбы с умышленным затягиванием времени, сообщает The Athletic.

Как указывает источник, среди инициатив по противодействию искусственным паузам в игре будет изучен вопрос внедрения обратного отсчета при вводе мяча из аута или выполнении удара от ворот. Кроме того, футбольные функционеры намерены рассмотреть возможность установления строгого временного лимита на проведение замен.

Стоит отметить, что ранее для оптимизации чистого игрового времени было утверждено правило, согласно которому в ворота команды назначается угловой удар, если голкипер удерживает мяч в руках дольше восьми секунд.