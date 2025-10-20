Революция в футболе. Правило офсайда могут изменить перед чемпионатом мира

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует изменить правило определения офсайда во время заседания Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается регулированием футбольных правил.

«Закон Венгера», который неоднократно продвигал известный французский тренер, директор ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер, предполагает, что преимущество получат игроки атаки.

Если новые изменения одобрит IFAB, офсайд будет фиксироваться только при видимом зазоре между нападающим и защитником. Если игроки на одной линии – даже частично, как пятка форварда с пяткой защитника, то позиция будет законной.

«Если хотя бы одна (любая) часть тела, которой можно забить гол, находится на линии последнего защитника или позади нее, то игрок не находится в офсайде. Положение «вне игры» при этом засчитывается только в том случае, если игрок всем телом ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника», – сообщил Венгер.

Эксперт по судейству Эдуардо Итурральде Гонсалес сообщил, что шанс на изменения правила составляет 95% и новый закон может быть одобрен уже в ноябре. После этого нововведение протестируют в низших лигах Италии, Швеции и Нидерландов, а официальное внедрения нового правила состоится уже на ЧМ-2026.

ФОТО. После внедрения нового правила игрок атаки получит дополнительное преимущество