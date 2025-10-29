В футболе могут изменить правила, которые касаются аутов, штрафных и VAR

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который отвечает за изменения в правилах футбола, провел виртуальную встречу во вторник, 28 октября, о внедрении нововведений в этом виде спорта.

Одной из приоритетных задач организация считает введение временных ограничений для игроков, выполняющих штрафные удары или вводящих мяч из-за боковой линии. IFAB планирует бороться с попытками затягивания времени, не позволяющими улучшить динамику игры.

Отзывы об изменениях по ограничению времени вратарей на контроль мяча показали, что это положительное изменение правил игры во всем мире, и поэтому продолжаются обсуждения о том, можно ли ввести подобную систему при выполнении штрафных ударов, аутов и замен.

Кроме того, планируется разрешить VAR вмешиваться в эпизодах, когда игрок ошибочно получил вторую желтую карточку. Предложение будет рассмотрено во время заседания полного состава IFAB на сборах, которые состоятся в январе 2026 года.