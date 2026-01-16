Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Перес готовит мегатрансфер: в Реале нацелились на звезду АПЛ
Испания
16 января 2026, 05:43 |
Перес готовит мегатрансфер: в Реале нацелились на звезду АПЛ

Главная мечта президента мадридцев

16 января 2026, 05:43 |
Перес готовит мегатрансфер: в Реале нацелились на звезду АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес нацелен на подписание форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

Согласно сведениям источника, трансфер может быть оформлен уже предстоящим летом. Взаимодействие с окружением норвежца и его представителем Рафаэлой Пиментой не прекращается.

Холанд по–прежнему симпатизирует Испании и рассматривает мадридский «Реал» как приоритетную цель в своей профессиональной деятельности. Тем не менее осуществить переход будет затруднительно, во многом из–за его долгосрочного соглашения с «горожанами», рассчитанного до 2034 года.

Холанд защищает цвета «Манчестер Сити» с 2022 года. В текущем сезоне нападающий выходил на поле в 29 встречах в рамках различных турниров, отметившись 26 забитыми мячами и 4 голевыми пасами.

Король голый? Бывший президент жестко оценил ситуацию в Реале
Что стоит за отставками у Реала, МЮ и Челси? Саутгейт объясняет
Мбаппе не поможет Реалу против Леванте: что произошло с нападающим
