Перес готовит мегатрансфер: в Реале нацелились на звезду АПЛ

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес нацелен на подписание форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

Согласно сведениям источника, трансфер может быть оформлен уже предстоящим летом. Взаимодействие с окружением норвежца и его представителем Рафаэлой Пиментой не прекращается.

Холанд по–прежнему симпатизирует Испании и рассматривает мадридский «Реал» как приоритетную цель в своей профессиональной деятельности. Тем не менее осуществить переход будет затруднительно, во многом из–за его долгосрочного соглашения с «горожанами», рассчитанного до 2034 года.

Холанд защищает цвета «Манчестер Сити» с 2022 года. В текущем сезоне нападающий выходил на поле в 29 встречах в рамках различных турниров, отметившись 26 забитыми мячами и 4 голевыми пасами.