Перес готовит мегатрансфер: в Реале нацелились на звезду АПЛ
Главная мечта президента мадридцев
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес нацелен на подписание форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
Согласно сведениям источника, трансфер может быть оформлен уже предстоящим летом. Взаимодействие с окружением норвежца и его представителем Рафаэлой Пиментой не прекращается.
Холанд по–прежнему симпатизирует Испании и рассматривает мадридский «Реал» как приоритетную цель в своей профессиональной деятельности. Тем не менее осуществить переход будет затруднительно, во многом из–за его долгосрочного соглашения с «горожанами», рассчитанного до 2034 года.
Холанд защищает цвета «Манчестер Сити» с 2022 года. В текущем сезоне нападающий выходил на поле в 29 встречах в рамках различных турниров, отметившись 26 забитыми мячами и 4 голевыми пасами.
