Неожиданная критика: эксперт сомневается в классе Дьекереша

Алан Смит полагает, что Виктор Дьекереш демонстрирует технические недостатки в составе «Арсенала».

«Дьекереш бросается в глаза, так как в плане технической подготовки он заметно уступает большинству своих одноклубников.

Его действиям не хватает изящества, однако он отлично справляется с задачами, когда пребывает в хорошей форме. Это было заметно по его выступлениям за «Спортинг», когда он часто поражал ворота в Лиге чемпионов, доказывая, что умеет забивать не только в чемпионате Португалии.

Я бы советовал и дальше оказывать ему доверие, но время не бесконечно. На текущем этапе он не приносит коллективу ожидаемой пользы в нужных объемах. Этого явно мало. Впрочем, ситуация должна вскоре исправиться», – подчеркнул бывший нападающий «Арсенала».