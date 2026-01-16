Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неожиданная критика: эксперт сомневается в классе Дьекереша
Англия
16 января 2026, 02:25 |
74
0

Неожиданная критика: эксперт сомневается в классе Дьекереша

Тревожный сигнал для Арсенала?

16 января 2026, 02:25 |
74
0
Неожиданная критика: эксперт сомневается в классе Дьекереша
Getty Images/Global Images Ukraine

Алан Смит полагает, что Виктор Дьекереш демонстрирует технические недостатки в составе «Арсенала».

«Дьекереш бросается в глаза, так как в плане технической подготовки он заметно уступает большинству своих одноклубников.

Его действиям не хватает изящества, однако он отлично справляется с задачами, когда пребывает в хорошей форме. Это было заметно по его выступлениям за «Спортинг», когда он часто поражал ворота в Лиге чемпионов, доказывая, что умеет забивать не только в чемпионате Португалии.

Я бы советовал и дальше оказывать ему доверие, но время не бесконечно. На текущем этапе он не приносит коллективу ожидаемой пользы в нужных объемах. Этого явно мало. Впрочем, ситуация должна вскоре исправиться», – подчеркнул бывший нападающий «Арсенала».

По теме:
УЕФА обнародовала: кто сорвал самый большой куш в прошлогодней ЛЧ
ФОТО. «Доска желаний»: как футболист Арсенала мотивирует себя
ФОТО. Бывший футболист Ливерпуля может стать боксером
Арсенал Лондон Виктор Дьекереш Спортинг Лиссабон Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Это просто космос! Барса Флика повторила легендарную серию 2015-го
Футбол | 16 января 2026, 01:58 0
Это просто космос! Барса Флика повторила легендарную серию 2015-го
Это просто космос! Барса Флика повторила легендарную серию 2015-го

Барса повторила рекорд времен Луиса Энрике

Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Теннис | 15 января 2026, 07:10 20
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии стартуют 18 января

Обновлен рейтинг на Золотой мяч после матча Барселона – Реал Мадрид
Футбол | 15.01.2026, 04:32
Обновлен рейтинг на Золотой мяч после матча Барселона – Реал Мадрид
Обновлен рейтинг на Золотой мяч после матча Барселона – Реал Мадрид
После поражения в Кубке Испании Арбелоа заговорил о Винисиусе
Футбол | 15.01.2026, 03:27
После поражения в Кубке Испании Арбелоа заговорил о Винисиусе
После поражения в Кубке Испании Арбелоа заговорил о Винисиусе
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Футбол | 15.01.2026, 22:18
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
14.01.2026, 16:49 29
Футбол
Артем Довбик отказался ехать играть в АПЛ к футболисту сборной Украины
Артем Довбик отказался ехать играть в АПЛ к футболисту сборной Украины
14.01.2026, 07:44 5
Футбол
Прорыв Пидручного. Общий зачет биатлонистов после 4-го этапа КМ
Прорыв Пидручного. Общий зачет биатлонистов после 4-го этапа КМ
14.01.2026, 10:55 1
Биатлон
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
14.01.2026, 07:32 4
Бокс
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
14.01.2026, 16:42 20
Биатлон
Альбасете – Реал – 3:2. Дебют Арбелоа: минус Кубок, три Лунину. Видео голов
Альбасете – Реал – 3:2. Дебют Арбелоа: минус Кубок, три Лунину. Видео голов
15.01.2026, 01:35 2
Футбол
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
14.01.2026, 14:15 7
Футбол
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
14.01.2026, 08:17 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем