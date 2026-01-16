ФОТО. «Доска желаний»: как футболист Арсенала мотивирует себя

Защитник «Арсенала» Габриэл Магальяес стал героем обсуждений в соцсетях после того, как болельщики заметили его мотивационную «доску желаний» во время домашней тренировки. Видео бразилец опубликовал в Instagram, показав занятия вместе с женой и дочерью.

В домашнем спортзале Габриэла на стене размещена доска с аффирмациями, среди которых фразы «лучший защитник в мире», «лучшая оборона в мире» и «на следующий уровень». Фанаты уверены, что именно такой настрой помогает футболисту демонстрировать стабильную и уверенную игру.

28-летний центрбек уже является ключевой фигурой обороны «Арсенала», которая два сезона подряд пропускала меньше всех в Премьер-лиге. Кроме того, с 2020 года Габриэл забил 20 голов в чемпионате Англии – больше, чем любой другой защитник за этот период.

Болельщики отмечают, что подобный подход к психологии напоминает методы главного тренера Микеля Артеты, известного своими нестандартными мотивационными приемами. Судя по реакции фанатов, «доска желаний» Габриэла стала еще одним символом менталитета, который движет нынешний «Арсенал» вперед.