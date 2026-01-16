Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. «Доска желаний»: как футболист Арсенала мотивирует себя
16 января 2026, 02:10
ФОТО. «Доска желаний»: как футболист Арсенала мотивирует себя

Фанаты уверены: секрет формы Арсенала найден

ФОТО. «Доска желаний»: как футболист Арсенала мотивирует себя
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Магальяес

Защитник «Арсенала» Габриэл Магальяес стал героем обсуждений в соцсетях после того, как болельщики заметили его мотивационную «доску желаний» во время домашней тренировки. Видео бразилец опубликовал в Instagram, показав занятия вместе с женой и дочерью.

В домашнем спортзале Габриэла на стене размещена доска с аффирмациями, среди которых фразы «лучший защитник в мире», «лучшая оборона в мире» и «на следующий уровень». Фанаты уверены, что именно такой настрой помогает футболисту демонстрировать стабильную и уверенную игру.

28-летний центрбек уже является ключевой фигурой обороны «Арсенала», которая два сезона подряд пропускала меньше всех в Премьер-лиге. Кроме того, с 2020 года Габриэл забил 20 голов в чемпионате Англии – больше, чем любой другой защитник за этот период.

Болельщики отмечают, что подобный подход к психологии напоминает методы главного тренера Микеля Артеты, известного своими нестандартными мотивационными приемами. Судя по реакции фанатов, «доска желаний» Габриэла стала еще одним символом менталитета, который движет нынешний «Арсенал» вперед.

Габриэл Магальяес Арсенал Лондон Английская Премьер-лига
Максим Лапченко Источник: The Sun
