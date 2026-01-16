Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: экс-защитник Колоса находится на просмотре в Полтаве
Украина. Премьер лига
16 января 2026, 04:51 | Обновлено 16 января 2026, 04:58
Источник: экс-защитник Колоса находится на просмотре в Полтаве

30-летний Владислав Емец полгода находится без клуба

ФК Колос. Владислав Емец

Экс-защитник Колоса Владислав Емец может продолжить карьеру в УПЛ.

28-летний футболист пытается вернуться в профессиональный футбол после тяжелой травмы.

Последние полгода он находился в статусе свободного агента после того, как летом 2025 покинул Колос.

Емец находится на просмотре в клубе Полтава. Команда, которая является дебютантом УПЛ, тренируется дома в Полтаве.

Владислав Емец Колос Ковалевка свободный агент Полтава просмотр игроков трансферы УПЛ трансферы
Николай Степанов Источник: UA-Football
