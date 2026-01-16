Источник: экс-защитник Колоса находится на просмотре в Полтаве

Экс-защитник Колоса Владислав Емец может продолжить карьеру в УПЛ.

28-летний футболист пытается вернуться в профессиональный футбол после тяжелой травмы.

Последние полгода он находился в статусе свободного агента после того, как летом 2025 покинул Колос.

Емец находится на просмотре в клубе Полтава. Команда, которая является дебютантом УПЛ, тренируется дома в Полтаве.