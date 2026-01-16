Украина. Премьер лига16 января 2026, 04:51 | Обновлено 16 января 2026, 04:58
Источник: экс-защитник Колоса находится на просмотре в Полтаве
30-летний Владислав Емец полгода находится без клуба
Экс-защитник Колоса Владислав Емец может продолжить карьеру в УПЛ.
28-летний футболист пытается вернуться в профессиональный футбол после тяжелой травмы.
Последние полгода он находился в статусе свободного агента после того, как летом 2025 покинул Колос.
Емец находится на просмотре в клубе Полтава. Команда, которая является дебютантом УПЛ, тренируется дома в Полтаве.
