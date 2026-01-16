Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Нидерландов. Напряженные дуэли: определены еще два четвертьфиналиста

Херенвен переиграл Валвейк, а Волендам нанес поражение Спарте Роттердам

Кубок Нидерландов. Напряженные дуэли: определены еще два четвертьфиналиста
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 15 января состоялись два матча 1/8 финала Кубка Нидерландов.

Херенвен переиграл Валвейк (3:1), а Волендам нанес поражение Спарте Роттердам (2:1)

Ранее в четвертьфинал вышли Твенте, ПСВ, Телстар, Гоу Эхед Иглз, АЗ Алкмаар.

Последний матч 1/8 финала между командами Де Трефферс и НЕК Неймеген пройдут 20 января.

Кубок Нидерландов

1/8 финала, 15 января 2026

Херенвен – Валвейк – 3:1

Голы: Тренсков, 40, 90+1, Брауде, 75 – Унекен, 65

Спарта Роттердам – Волендам – 1:2

Голы: Айони Сантос, 32 – Кувас, 13, Мюрен, 90+1

Результаты 1/8 финала

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Мюрен (Волендам).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Ayoni Santos (Спарта Роттердам), асcист Сюнсукэ Мито.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Брандлей Кювас (Волендам).
Кубок Нидерландов по футболу Херенвен Валвейк Волендам Спарта Роттердам видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
