Кубок Нидерландов. Напряженные дуэли: определены еще два четвертьфиналиста
Херенвен переиграл Валвейк, а Волендам нанес поражение Спарте Роттердам
Вечером 15 января состоялись два матча 1/8 финала Кубка Нидерландов.
Херенвен переиграл Валвейк (3:1), а Волендам нанес поражение Спарте Роттердам (2:1)
Ранее в четвертьфинал вышли Твенте, ПСВ, Телстар, Гоу Эхед Иглз, АЗ Алкмаар.
Последний матч 1/8 финала между командами Де Трефферс и НЕК Неймеген пройдут 20 января.
Кубок Нидерландов
1/8 финала, 15 января 2026
Херенвен – Валвейк – 3:1
Голы: Тренсков, 40, 90+1, Брауде, 75 – Унекен, 65
Спарта Роттердам – Волендам – 1:2
Голы: Айони Сантос, 32 – Кувас, 13, Мюрен, 90+1
Результаты 1/8 финала
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дерби Манчестера, Ярмолюк против «Челси», Забарный против «догов», «Реал» без Хаби
Француз пропустит следующий матч